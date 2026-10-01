Ante la momentánea acefalía, ya que Milei también está de viaje, en París, hoy y hasta el sábado 3 de ocubre, el presidente de la Argenina es el senador libertario de San Luis, Bartolomé Abdala.
La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a España para participar el 1° y 2 de octubre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, un evento que reunirá a representantes parlamentarios de los países que conforman la comunidad iberoamericana.
Villarruel obtuvo su foto con el Rey de España, en el marco de la sesión inaugural que presidió el monarca en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados del estado ibérico.
La titular del Senado compartió este miércoles sus compromisos en el país europeo a través de su cuenta de Instagram. "Me reuní en el Senado de España con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano", expresó y precisó: "Asistí junto a los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Moverse Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal)".
"Allí nos recibió el presidente del Senado de España, Pedro Rollán", agregó y contó: "Tuvimos un encuentro para fortalecer los vínculos entre nuestros países, compartir experiencias y seguir trabajando por una Iberoamérica unida basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional", afirmó.
A través del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, la diplomacia ibérica se plantea como objetivo abordar “los principales desafíos que atraviesa la comunidad iberoamericana”, con cuatro ejes de trabajo: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los parlamentos; las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación, la polarización y la desinformación; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria.
Tras la ruptura política con el presidente Milei, la vicepresidenta le dio mayor impulso a una agenda propia vinculada a los valores tradicionales nacionales, entre ellos, la reivindicación de la hispanidad, que abraza desde hace años. En su discurso de diciembre pasado, consideró a la comunidad iberoamericana como una “civilización unida por su raíz cultural cristiana”, poniendo distancia de la narrativa oficial centrada en la pertenencia al “Occidente” político y económico, que suele enarbolar Milei.
Mientras tanto, la virtual acefalía ante la ausencia del presidente y vice es cubierta provisoriamente por quienes siguen en la línea sucesoria del poder político, prevista la Ley 20.972, que ordena la línea de reemplazo cuando ambos funcionarios no pueden ejercer la jefatura del Estado. Al frente del Poder Ejecutivo estará el senador libertario de San Luis, Bartolomé Abdala, cuya función se prolongará hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto que regrese el jefe del Estado desde el exterior.
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