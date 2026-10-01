A través del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, la diplomacia ibérica se plantea como objetivo abordar “los principales desafíos que atraviesa la comunidad iberoamericana”, con cuatro ejes de trabajo: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los parlamentos; las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación, la polarización y la desinformación; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria.

Tras la ruptura política con el presidente Milei, la vicepresidenta le dio mayor impulso a una agenda propia vinculada a los valores tradicionales nacionales, entre ellos, la reivindicación de la hispanidad, que abraza desde hace años. En su discurso de diciembre pasado, consideró a la comunidad iberoamericana como una “civilización unida por su raíz cultural cristiana”, poniendo distancia de la narrativa oficial centrada en la pertenencia al “Occidente” político y económico, que suele enarbolar Milei.

Bartolomé Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo hasta el sábado 3 de octubre.

Mientras tanto, la virtual acefalía ante la ausencia del presidente y vice es cubierta provisoriamente por quienes siguen en la línea sucesoria del poder político, prevista la Ley 20.972, que ordena la línea de reemplazo cuando ambos funcionarios no pueden ejercer la jefatura del Estado. Al frente del Poder Ejecutivo estará el senador libertario de San Luis, Bartolomé Abdala, cuya función se prolongará hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto que regrese el jefe del Estado desde el exterior.