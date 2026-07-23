Esteban Lamothe confesó la razón por la que fue preso: "Por robarme un chancho en..."

EL RAID DELICTIVO

"Lo escondimos en la casa de un tío de mi amigo porque, si mis viejos se enteraban de que me había robado un chancho, me cagaban a patadas en el culo, me sacaban volando... Nos lo comimos la noche siguiente, riquísimo", rememoró, esteban, una de las piezas fundamentales de las cuatro temporadas de la serie Envidiosa, en Netflix.

"La primera vez mi mamá se enojó con los policías. Decía: “Tiene 12 años, ¿cómo lo van a llevar preso?”. Después me pasó otra vez, pero ya en Buenos Aires, en la calle. Me revisaron, no tenía nada y me dejaron detenido desde un viernes hasta el domingo al mediodía. Ahí la pasé muy mal. Me recontra asusté, porque me metieron en un calabozo con gente mamada, drogada".

"Habían levantado a otros chicos que tenían un par de porros y nos llevaron a todos. Fue por Bulnes y Guardia Vieja, en el ’96 o ’97. Me sacaron la billetera y una cadenita. Tuvo que venir mi viejo desde Ameghino. Ese día había quedado con mi novia para ir al cine y como no había celulares, fue a la puerta, me esperó y nunca llegué. Recién a las tres de la mañana la llamaron de la comisaría para avisarle que estaba ahí. Casi se muere de un paro cardíaco, imagínate", compartió, Lamothe.