Visita de León XIV a Argentina: en qué lugares estará el Papa

García Cuerva agregó: "Faltan 68 días y hay muchísimo trabajo. Ayer estuvimos en el Palacio San Martín donde posiblemente se va a dar un encuentro ecuménico interreligioso. También estuvimos en la Plaza San Martín, el Papa como jefe de Estado rendirá un homenaje al General San Martín".

"Hicimos una recorrida por el Monumento a los Españoles, que efectivamente es el lugar propuesto para la misa central de Buenos Aires y también propusimos que fuese el lugar para el encuentro con los jóvenes. Más allá de las propuestas, que agradecemos un montón, de estadios y de otro tipo de lugares, creemos que tiene que ser un lugar sin aforo. Por supuesto que controlado, con inscripciones. Descartado los estadios", indicó.

Después de que trascendiera que River Plate había puesto a disposición el Monumental, García Cuerva indicó que la organización descartó hacer eventos en estadios, dado que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo "para que nadie quede afuera".

Al recordar la visita de León XIV hace algunos meses a España, recordó que en una jornada similar en la cuidad de Madrid participaron 60.000 jóvenes.

"Es un mensaje claro de austeridad. Imagínese que tendríamos que montar otro escenario, con lo que significa toda una nueva estructura con pantallas y sonido", resaltó el arzobispo de Buenos Aires.

Además detalló que los gastos de la organización, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los afrontarán el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño.

Respecto de la decisión de hacer ambos encuentros frente al Monumento a los Españoles, argumentó: "Más allá de los aportes que desde la Iglesia podamos hacer, en los temas que puntualmente nos toca a nosotros, me parece que está bueno decir 'aprovechemos lo que tenemos' y entonces, dándole un cambio de cara, tranquilamente se puede utilizar el mismo escenario y el mismo lugar".

García Cuerva reveló que al correo electrónico del Arzobispado "han llegado un montón de propuestas y gente que quiere ver al Papa", pero pidió "entender que viene solamente tres días".

"No puede más que esto. No es que el Papa no quiera visitar otros lugares, no quiera encontrarse con otra gente. Es que hay que hacer y finalmente la última palabra en esto la tiene la Santa Sede", indicó.

Al referirse a la seguridad del Papa, García Cuerva sostuvo que "es interesante ver cómo se está articulando todo desde el Gobierno nacional".

También destacó que, en su momento, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, mantuvo un encuentro para coordinar la logística con sus pares de Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba.

"La visita del santo padre ya está generando buenos frutos porque nos está sentando en la misma mesa, nos está generando diálogo entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, entre la Iglesia y el Gobierno. Es decir que están pásando cosas muy buenas", manifestó.