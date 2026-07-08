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YPF aceptó la renuncia de Manuel Adorni al directorio de la petrolera

La empresa comunicó la salida del exJefe de Gabinete. Su alejamiento se produjo en medio de la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

YPF aceptó este miércoles la renuncia de Manuel Adorni al directorio de la empresa petrolera y la decisión fue informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y a A3 Mercados, a través de una nota firmada por la responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía, Margarita Chun.

El Directorio de YPF se reunió y resolvió aceptar formalmente la salida de Adorni como Director Titular por la Clase A, cargo que ocupaba en representación del Estado nacional, según comunicaron desde la compañía.

La aceptación del Directorio completa el trámite formal comenzado la semana anterior, cuando el saliente funcionario había enviado una carta al presidente de YPF, Horacio Marín, para comunicar su decisión de dejar su cargo.

Adorni había sido designado en el directorio de YPF el 30 de enero de 2026, luego de asumir como jefe de Gabinete. Su lugar correspondía a la representación de las acciones Clase A, vinculadas a la participación estatal en la compañía.

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La partida de Adorni se dio en el contexto de la investigación judicial sobre su presunto enriquecimiento ilícito mientras estuvo en la gestión pública.

Adorni integraba el directorio de YPF como Director Titular Clase A, en representación del Estado nacional. Ese cargo está vinculado a la denominada "acción de oro", un mecanismo que otorga al Estado facultades especiales para intervenir en determinadas decisiones estratégicas de la compañía.

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