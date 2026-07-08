YPF aceptó la renuncia de Manuel Adorni al directorio de la petrolera

Adorni había sido designado en el directorio de YPF el 30 de enero de 2026, luego de asumir como jefe de Gabinete. Su lugar correspondía a la representación de las acciones Clase A, vinculadas a la participación estatal en la compañía.

La partida de Adorni se dio en el contexto de la investigación judicial sobre su presunto enriquecimiento ilícito mientras estuvo en la gestión pública.

Adorni integraba el directorio de YPF como Director Titular Clase A, en representación del Estado nacional. Ese cargo está vinculado a la denominada "acción de oro", un mecanismo que otorga al Estado facultades especiales para intervenir en determinadas decisiones estratégicas de la compañía.