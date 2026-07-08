Javier Milei viaja a Tucumán para la vigilia por el Día de la Independencia

El Presidente irá junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios. Brindará un discurso por cadena nacional que durará alrededor de una hora. En la ceremonia estará la vice Victoria Villarruel.
El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Tucumán para participar de la víspera del 9 de julio y conmemorar allí el 210º aniversario de la Independencia argentina. El acto se realizará en la Casa Histórica, ubicada en la capital provincial.
Milei llegará después de las 23 y será recibido por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. En la ceremonia oficial estarán otros 12 mandatarios provinciales. Se trata de Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).
El líder de La Libertad Avanza irá junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, un hombre clave en las negociaciones del Ejecutivo nacional con los gobernadores para sumar apoyos a la Reforma Electoral. También viajarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Jaldo invitó por protocolo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien Milei se encuentra distanciado desde hace dos años. "Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe”, aseguró el ministro de Gobierno tucumano, Regino Amado, al diario La Gaceta.
A la medianoche, fecha del 210º aniversario de la Independencia argentina, habrá una cadena nacional, que comenzará con el himno nacional y continuará con las palabras de Milei. Se prevé que el discurso dure alrededor de una hora. Una alocución en la que resaltará la importancia de la fecha y convocará a los gobernadores presentes a que acompañen su paquete de reformas para lo que resta de su mandato.
En torno a dicho paquete, la mesa política del oficialismo se reunió este miércoles para intercambiar análisis del estado de los proyectos. Si bien la ley de Zonas Frías y Reforma Electoral contiene prioridad, la gestión libertaria pretende avanzar en el Parlamento con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado.
Durante el encuentro en Casa Rosada se habló también de las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.
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