YPF: la Cámara de Nueva York rechazó la apelación de Burford

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Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a indemnizarlo con unos U$s18.000 millones, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años y que se originó por el reclamo de una serie de accionistas luego de expropiación de la petrolera, en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta.

El 27 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF y dejó sin efecto una condena que superaba los U$s16.000 millones.

Era el mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal del exterior y la demanda más grande en la historia de los Estados Unidos contra un Estado soberano.