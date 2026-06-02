YPF: la Cámara de Nueva York rechazó la apelación de Burford

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito denegó el pedido de revisar el fallo en el que se dejó afuera a la empresa y a la Argentina.
La Justicia de los Estados Unidos rechazó la apelación de Burford por la estatización de YPF, que solicitaba revisar el fallo a favor de la Argentina, por lo que a los demandantes solo le queda ir a la Corte Suprema de ese país.
El propio presidente Javier Milei celebró en con un mensaje en las redes: "Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF". Mientras que el director de la compañía petrolera, Horacio Marín, afirmó que la decisión confirma lo ya decidido y evita a la Argentina el desembolso de US$16.000 millones más intereses.
“Hoy el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. denegó la petición impulsada por Burford de revisar el fallo emitido el 27 de marzo en el que se dejó fuera del caso tanto a YPF como a la Argentina”, escribió Marín en su cuenta de X.
Y agregó: “Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000.000.000 de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas".
Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a indemnizarlo con unos U$s18.000 millones, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años y que se originó por el reclamo de una serie de accionistas luego de expropiación de la petrolera, en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta.
El 27 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF y dejó sin efecto una condena que superaba los U$s16.000 millones.
Era el mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal del exterior y la demanda más grande en la historia de los Estados Unidos contra un Estado soberano.
comentar