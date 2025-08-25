Abrió el primer Almacén de la Comunidad de San Vicente

Este es el noveno establecimiento que se inaugura en la provincia desde que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad lanzó esta iniciativa con la que también se pretende impulsar la economía social.

La instalación de este espacio, ubicado en la localidad de Alejandro Korn, demandó una inversión de 15 millones de pesos. Allí, se comercializan carnes, lácteos y verduras, conservas, dulces y artesanías. Además, todos los días ofrecen descuentos del 40 por ciento con Cuenta DNI.

La inauguración del local fue encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el intendente Nicolás Mantegazza, quienes estuvieron acompañados por la directora provincial de Economía Social, Florencia Villar, entre otros funcionarios, y vecinos.

En ese marco, junto a la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, suscribieron un convenio para otorgar un subsidio destinado a equipar las sedes del programa Envión, para acompañar las trayectorias de vida, educativas, alimentarias y de salud de jóvenes de 12 a 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se suscribió un convenio de adhesión al programa Mayores Bonaerenses Activos, mediante el cual la Provincia financiará 50 becas con una inversión mensual de 2 millones de pesos. Esta política recientemente lanzada, está destinada a fortalecer centros de jubilados y espacios comunitarios que promuevan el bienestar, la inclusión y la participación de personas mayores de 60 años.

"Acá vemos un ejemplo de cómo pueden trabajar juntos el Estado Provincial y el Municipal" destacó Larroque, y agregó: "Ojalá pronto volvamos a contar con un Estado Nacional que priorice la justicia social, que cuide a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, y que se ocupe de los problemas de la gente, como hace Axel todos los días en beneficio de los bonaerenses".

Sobre la adhesión del municipio a la iniciativa Mayores Bonaerenses Activos, sostuvo que "es un programa nuevo", y remarcó: "Fíjense que Milei manda a la policía a golpear a nuestros abuelos todos los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos, pero nosotros en el marco de nuestras capacidades, planteamos algo distinto: un programa que busca apoyar a los centros de jubilados".

Por su parte, Mantegazza señaló que el nuevo Almacén de la Comunidad "potencia el comercio de cercanía y promueve la venta de productos de la canasta básica a precios justos, directos del productor al consumidor", al tiempo que agradeció el trabajo conjunto con la Provincia.

Durante la jornada, además, se otorgaron kits de peluquería y de manicuría para jóvenes emprendedores, máquinas de coser para el desarrollo de unidades productivas y ropa de trabajo y herramientas a cooperativas.

Los funcionarios estuvieron acompañados por la jefa de Gabinete del municipio, Daniela Lassalle; la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino; y la secretaria de Desarrollo Social local, Claudia Ramos, entre otros.