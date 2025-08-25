Fleitas: "Me deja muy satisfecho"

El partido fue intenso desde el inicio. El León de Ituzaingó golpeó primero y puso en aprietos al local, que debió remar desde atrás. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el conjunto de Gerli se acomodó en el campo y encontró en Ríos la llave para alcanzar la igualdad, desatando la alegría de su gente.

Al término del encuentro, el entrenador Santiago Fleitas valoró la actuación de sus dirigidos: "Fue un partido recontra complicado. Ellos son punteros, tienen buenos jugadores, muy buen DT y un gran funcionamiento. Para nosotros el balance es muy bueno. Al rival tener tanta jerarquía, me deja muy satisfecho el carácter. Es la primera vez como cuerpo técnico que empezamos perdiendo y pudimos revertirlo. Tiene muchísimo mérito eso".

Con este empate, El Porve suma confianza de cara a lo que viene, demostrando que está en condiciones de competir de igual a igual frente a cualquiera, incluso contra el puntero. El desafío será sostener este nivel y transformar las buenas sensaciones en resultados que lo alejen de la pelea de abajo y le permitan mirar con ilusión el futuro para meterse en el Reducido, algo que parece difícil pero no imposible. La próxima parada será contra Berazategui, el sábado desde las 15.30 en el Norman Lee.