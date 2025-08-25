Banfield, con las manos vacías en su excusión a la Bombonera

No tuvo argumentos futbolísticos el Taladro para llevarse algo de su excursión a La Ribera. Es que lo salvó en más de una oportunidad el arquero Facundo Sanguinetti en el primer tiempo, y después de la apertura del marcador, pese a que buscó, no tuvo chances para levantar cabeza.

El equipo que comanda Miguel Angel Russo jugó con soltura, especialmente en el complemento, y se posicionó en la vanguardia de la Zona A, en tanto que se afirma en espacio de clasificación a la proxima edición de la Copa Libertadores.

Otra es la realidad para el combinado que comanda Pedro Troglio, porque fue limitado en el juego, superado por la jerarquía de su rival y deberá seguir librando batalla por no descender, esa que lo mantiene en vilo desde el arranque de la campaña.

El local no se fue en ventaja al entretiempo por el portero del Albiverde y su falta de recursos para terminar las jugadas. Es que el anfitrión monopolizó la pelota, sus volantes se movieron con absoluta libertad, pero en el momento final no encontró el grito para desahogarse. El club de la zona sur del conurbano bonaerense, en tanto, jugó prácticamente en su campo, a veces dejando espacios entre sus mediocampistas defensivos y la última línea y eso le dio material al contrincante para avanzar.

En la segunda parte llegaron los goles de la manos de las figuras uruguayas, primero Miguel Merentiel y después Edison Cavani, que pudo finalmente cortar su racha negativa sin gritos y destrabó un panorama esquivo.

Banfield está complicado y ahora deberá enfocarse en el próximo escollo para recomponer su imagen y evitar dificultades con el promedio.