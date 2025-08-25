Coronel: "Necesitábamos ganar para tener más tranquilidad"

El encuentro fue cerrado, con un primer tiempo de pocas llegadas y mucho nervio, hasta que en el final de esa etapa apareció Jano Coronel para abrir el marcador y desatar el desahogo en las tribunas. "Justo se me dio para abrir el partido. Podía ser yo o cualquier compañero, pero en ese momento era clave. Lo necesitábamos y se festejó con todo", afirmó el atacante, consciente del valor de su conquista.

El 1 a 0 alivió a un Cervecero que venía cargado de dudas y, ya en el complemento, con más espacios, encontró la chance para liquidarlo. El segundo gol terminó de sellar la victoria y darle a los hinchas una tarde de alivio, en la que la necesidad de ganar estaba por encima de todo.

"Necesitábamos ganar para tener más tranquilidad", insistió Coronel, sintetizando el sentimiento de un grupo que ahora aguarda el comienzo de la era Grelak con otra energía.

La próxima parada no será sencilla: Almagro en José Ingenieros, rival que se juega la permanencia y que llega urgido en la lucha por evitar el descenso. Un choque de necesidades que marcará otro examen para un Decano que quiere dejar atrás las turbulencias y enfocarse en recuperar protagonismo en la Primera Nacional.