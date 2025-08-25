Los Andes sumó un punto en su visita a Mendoza

El conjunto de Leonardo Lemos realizó una buena producción contra Maipú, pero no fue suficiente para llevarse el triunfo de Cuyo, dado que necesitaba sí o sí ganar para tener un pie en la parte de Reducido. Si bien con el empate hizo negocio, deberá validarlo el domingo contra el Trueno verde, que perdió ante Quilmes en un partido escandaloso.

De hecho, fue Los Andes el que abrió la cuenta con el gol de Gómez, en el segundo tiempo, pero la alegría duró poco y el dueño de casa encontró el empate con el tanto de Aaron Agüero, a diez minutos del epílogo.

El Milrayitas formó con: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Román Riquelme y Emanuel Díaz; Franco Rodríguez y Gabriel Cañete; Matías González, Facundo Echevarría y Gómez; Mauricio Asenjo.