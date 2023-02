Acompañamiento del Ministerio de Seguridad a la familia de Tahiel en el inicio del juicio

“Desde el principio estamos con la familia de Tahiel, con el compromiso desde el área que conduzco de hacer la contención a los familiares que padecen estas injusticias. Porque, a pesar de la condena que les dé la justicia, nada va a reparar y Tahiel no va a volver", destacó funcionario policial.

De la Fuente agregó que “tanto el papá como la mamá no tienen odio, no tienen rencor, solo piden justicia. Y eso, la verdad, en estos casos donde te arrebatan de esta forma a un nene, creo que no hay nada que repare. Creo que ellos tienen una fe en Dios muy aguerrida. Ellos confían en la justicia, más allá que por lo general en estos casos la gente desconfía por cómo van a interpretar (el caso) los jueces, y a ellos les sacaron un hijo”.

En relación a las posibles condenas, el titular de esa dirección sostuvo: “nada va a reparar la condena que le dan a los imputados. Porque esto no fue un accidente: fue un homicidio. Y como siempre digo va a tener que ser una condena justa. No tiene que ser ejemplar, tiene que ser justa. Confío en la Justicia, al igual que los padres y creo que va a haber un antes y un después luego de la condena”.

Por otro lado, con respecto a la reciente entrada en vigencia la ley de Alcoholemia Cero en territorio bonaerense, el funcionario analizó: “Los operativos preventivos se realizan en toda la Provincia de Buenos Aires. La gente se tiene que concientizar. Este fin de semana tuvimos un doble homicidio culposo en Mar del Plata por un irresponsable que manejó con casi dos puntos de alcohol en sangre. Si tomás, no manejés. Tomate un remís, un taxi”.

Cabe señalar que hace unos meses se realizó en Gregorio de Laferrere una jornada de Concientización Vial a dos años de la muerte de Tahiel Contreras

Con un importante marco de asistentes, la mayoría de ellos niños, se llevó a cabo en Gregorio de Laferrere una jornada de Concientización Vial al cumplirse el 2° aniversario del asesinato de Tahiel Contreras, quien murió atropellado durante una picada ilegal que corrían dos automóviles.

Durante este encuentro –donde se volvió a pedir justicia y la condena para los autores del hecho- grandes y pequeños, se estima una asistencia cercana a las 6 mil personas, participaron de diferentes actividades relacionadas al entramado vial.

Con la presencia de familiares del Tahiel y autoridades e integrantes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, Policía de la provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Matanza, la jornada se extendió por varias horas y también contó con la actuación de “El Retutu” y un show del payaso solidario “Tuerquita”.

Por otro lado, y en lo que respecta a la fuerza provincial, estuvieron en el lugar efectivos de las superintendencias de Seguridad Siniestral, Seguridad Vial y Servicios Sociales, Dirección de Enlace Institucional, Escuadrón “Cóndor” y Agrupación Sinfónica.