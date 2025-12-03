Agustín Galeota es el nuevo presidente de Brown de Adrogué en medio de graves acusaciones

El flamante presidente es un nombre muy conocido en la institución, ya que se desempeñó durante años como ayudante de campo del histórico entrenador Pablo Vico. Antes de asumir su nuevo rol, Galeota había delineado sus principales objetivos, centrados en fortalecer a la institución desde lo económico para garantizar una mayor presencia social y acercamiento a la comunidad. Asimismo, destacó la necesidad de que el club crezca más allá del fútbol profesional.

La jornada electoral, reñida de principio a fin, tuvo su momento más crítico tras el cierre de las urnas y el conteo final de los votos. Al conocerse el resultado que favoreció al oficialismo por escaso margen, se desató un enfrentamiento físico entre distintas facciones de la hinchada presentes en la sede. Los disturbios comenzaron con insultos e increpaciones hacia la lista perdedora, derivando en una gresca generalizada que obligó a la intervención de cinco patrullas policiales para restablecer el orden y permitir la oficialización de los resultados. Más allá de la violencia, el eje central del conflicto radica en la grave acusación de la lista opositora, que sostiene que la victoria de Galeota se logró mediante la supuesta manipulación del padrón con personas ajenas a la vida institucional.