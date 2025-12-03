Tristán Suárez acumula nueve bajas tras confirmar la partida de Sosa y Moreyra

Sosa, de 24 años, finalizó su préstamo con el Albiazul y deberá regresar a Club Sportivo Trinidense, equipo de la Primera División de Paraguay. En la temporada, el atacante fue convocado en 31 oportunidades, siendo titular en ocho partidos y logrando convertir cuatro goles y dos asistencias.

Por otro lado, Moreyra había llegado al Lechero a mediados de año cedido por Godoy Cruz de Mendoza, club que se transformará en rival en el próximo torneo tras su descenso. Si bien buscaba sumar rodaje en la segunda mitad del campeonato, el mediocampista no tuvo los minutos esperados y no fue tenido en consideración por el entrenador José María Martínez.

Con la camiseta de Suárez, el oriundo de Merlo fue convocado en 14 ocasiones, siendo titular en cinco, y se despide de la institución sin haber marcado goles ni brindado asistencias. En definitiva, la salida de estos dos jugadores eleva a nueve la cifra total de bajas en el equipo dirigido por Pancho Martínez, lista que incluye a Tomás Pérez Serra, Franco Bergés, Alexis Steimbach, Pablo Ruiz, Federico Versaci, Iván Gorosito y Juan Da Rosa.