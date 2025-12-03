"Tomó esto con mucha responsabilidad", afirmó Ignacio Ruano en su nuevo rol en Los Andes

El exjugador calificó su regreso como un gran desafío, ya que el Milrayitas es el club que le permitió ser futbolista profesional. "Volver desde este lugar me llena de orgullo. Estoy contento, ilusionado, y tomó esto con mucha responsabilidad, enfocado en que el club crezca", manifestó a Diario La Unión.

Respecto a la importancia de su función, consideró que es fundamental que los clubes tengan una persona dedicada a lograr un crecimiento sostenido e integral en todas las áreas, desde el fútbol profesional hasta el juvenil, alineando todo con objetivos claros, ya que Los Andes es una institución que siempre apunta a metas grandes.

En cuanto a la estrategia para el 2026, Ruano confirmó que la premisa es armar un equipo competitivo que esté a la altura de una categoría muy dura. Para lograr esto, la clave fue asegurar la continuidad de los futbolistas que considera "bandera" y que están identificados con el club, mencionando a Sebastián López, Mauricio Ansejo, Matías González y Gabriel Cañete.

Sumado a la buena base, el club buscará sumar hasta 12 refuerzos en todas las líneas para generar una competencia interna sana, priorizando aquellos jugadores que vean a Los Andes como una gran oportunidad de crecimiento personal. Finalmente, el nuevo Director Deportivo hizo hincapié en el valor humano, la comunicación, y el reconocimiento de Villa Albertina como el principal patrimonio de la entidad, un punto donde "todos debemos unirnos para dar una mano en su crecimiento".