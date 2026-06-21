Alerta por 11 muertos al día por hechos viales en el país

La madre de la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués. Los médicos constataron que presentaba una fractura de pelvis y lesiones de consideración que comprometían el bazo, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistida. Su evolución era seguida de cerca por los profesionales de la salud.

Por su parte, el padre de la víctima sufrió heridas leves y fue derivado al Hospital de Pacheco. Fuentes vinculadas al caso indicaron que permaneció en estado de shock luego de ser informado sobre el fallecimiento de su hija, ocurrido prácticamente en el instante de la colisión.

El conductor del Renault Captur, identificado como Gustavo González Zapata, de 49 años, también fue trasladado al Hospital de Pacheco por precaución. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, fue sometido a controles médicos de rutina mientras avanzaban las actuaciones judiciales y las pericias destinadas a establecer la mecánica del hecho.

Tras el siniestro intervino personal de la Comisaría 5ª de El Talar y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 descentralizada de esa localidad, encabezada por la fiscal Karina Bianchi. Entre las medidas ordenadas se encuentran los peritajes sobre ambos vehículos y la recolección de testimonios para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el choque.

El accidente provocó además importantes complicaciones en la circulación. Durante varias horas el tránsito permaneció completamente interrumpido en la zona, con desvíos hacia la colectora y largas demoras para los conductores que se dirigían hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros mientras trabajaban los equipos de emergencia y los peritos encargados de relevar la escena.

Juan Manuel Toloza -el padre de la nena fallecida- es trombonista de la banda del cantante Rodrigo Tapari, lo que motivó la suspensión de los shows previstos para este fin de semana. Tras conocerse la noticia, Tapari publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y expresó: "Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia".

El posteo generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del artista, entendiendo la situación y acompañándolos en este momento tan difícil: "Mucha fuerza e infinitas bendiciones a la distancia, desde Uruguay", escribió uno de ellos. "Qué gran líder incondicional, fuerza y bendiciones", sumó otro. Los comentarios se multiplicaron con expresiones de solidaridad.