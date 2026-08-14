Sin trenes entre Temperley y Alejandro Korn el domingo

Tampoco circularán los que unen Korn y Chascomús, pero sí los que unen Plaza Constitución con Mar del Plata.
No habrá trenes entre Temperley y Alejandro Korn, y tampoco entre Alejandro Korn y Chascomús el domingo todo el día, a raíz de "la ejecución de trabajos de actualización del sistema de catenarias", según informó Trenes Argentinos.
En consecuencia se los 25 trenes diagramados hasta Korn y los 13 hasta Glew, llegarán solamente hasta Temperley, quedando sin servicio Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica y Korn. Y los 4 entre Korn y Chascomús, quedando afectados los usuarios de Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara. En cambio, circularán los dos trenes programados a Mar del Plata, con salida de Plaza Constitución a las 11.06 y 15.03 y paradas en Brandsen y Chascomús. Y los 2 trenes en sentido contrario, con parada en Chascomús 4.55 y 16.49 y llegada a Constitución a las 7.24 y 19.19.
Agregó la firma estatal que "la obra tiene como objetivo mejorar la seguridad operacional de la alimentación eléctrica de la línea y comprende la modificación de los sistemas de catenarias y de distribución de energía de media tensión. Asimismo se ejecutará el montaje de postes, aplomado y sellado de los mismos; el desmontaje y remontaje de ménsulas y aisladores de los sistemas de distribución en 13.2Kv y el montaje de abrazaderas inferiores (vigas pórtico)".
Precisó luego que "la intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante los periodos en los que duran los trabajos". Y advirtió que "la afectación podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".
Actualmente, el servicio de los domingos y feriados del ramal Korn tiene una muy escasa frecuencia durante la mayor parte del día de una formación cada 52 minutos, que contrasta con la de lunes a viernes hábiles -uno cada 12 minutos en hora pico, uno cada 24 en hora valle- y de los sábados hábiles -uno cada 20 minutos-. La consecuencia es que las mismas circulan con capacidad completa, y esperas de hasta 45 minutos en Korn para combinar entre el tren procedente de Chascomús y el que sale a Constitución.
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