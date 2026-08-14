Sin trenes entre Temperley y Alejandro Korn el domingo

Actualmente, el servicio de los domingos y feriados del ramal Korn tiene una muy escasa frecuencia durante la mayor parte del día de una formación cada 52 minutos, que contrasta con la de lunes a viernes hábiles -uno cada 12 minutos en hora pico, uno cada 24 en hora valle- y de los sábados hábiles -uno cada 20 minutos-. La consecuencia es que las mismas circulan con capacidad completa, y esperas de hasta 45 minutos en Korn para combinar entre el tren procedente de Chascomús y el que sale a Constitución.