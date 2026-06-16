Alerta: 7 de cada 10 presos liberados vuelven a delinquir

Sin embargo, más allá del episodio puntual, lo que llamó la atención de los investigadores fue el historial judicial del acusado.

Sobre él pesaban cinco condenas por distintos delitos. Había sido condenado por robo en grado de tentativa en 2017, 2021 y 2022; por encubrimiento agravado y robo en 2020; y por daño agravado en bienes públicos y evasión en 2023.

A eso se sumaban 16 antecedentes por hechos cometidos a lo largo de los últimos años. Entre ellos figuraban causas por robo, robo agravado por el uso de arma, tentativa de robo, daños agravados, encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad, amenazas, lesiones, desobediencia a cargas procesales y tenencia de estupefacientes para consumo personal.

El caso vuelve a poner en primer plano una discusión que se repite cada vez que se conoce la detención de un delincuente con un largo prontuario: la reincidencia.

Especialistas en criminología advierten que no existe una única forma de medir el fenómeno. Algunas estadísticas toman en cuenta únicamente a quienes reciben una nueva condena firme después de haber sido condenados previamente, mientras que otras incluyen a quienes vuelven a ser detenidos o imputados por nuevos delitos.

Pese a esas diferencias metodológicas, existe consenso en que una proporción importante de las personas que recuperan la libertad vuelve a tener contacto con el sistema penal. Algunas estimaciones incluso sostienen que hasta siete de cada diez liberados reinciden o vuelven a cometer delitos, aunque los porcentajes varían según el período analizado y los criterios utilizados. La discusión cobró renovada vigencia tras las reformas impulsadas en los últimos años para endurecer el tratamiento de los reincidentes y de quienes acumulan múltiples causas penales. Los defensores de esos cambios sostienen que buscan evitar que delincuentes con extensos antecedentes recuperen rápidamente la libertad y vuelvan a cometer delitos.

En cambio, sectores vinculados a la criminología y a los derechos humanos señalan que el problema no se resuelve únicamente con penas más severas y remarcan la necesidad de fortalecer las políticas de reinserción social y laboral. Mientras el debate continúa, casos como el ocurrido en Villa Lugano vuelven a instalar la misma pregunta: cómo es posible que una persona que acumuló cinco condenas y 16 antecedentes vuelva a aparecer en un expediente por robo. Y, sobre todo, qué herramientas tiene el sistema para impedir que la historia vuelva a repetirse.