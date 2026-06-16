La circulación del tren Once-Bragado se extendió hasta el 31 de julio con una sorpresa

Se le agregó una parada en Moreno, y se venderán pasajes desde Once hasta esa estación y Haedo, con un costo de 2.600 pesos. Es un "servicio diferencial" pero con circulación solamente los lunes, miércoles y viernes, que se puede modificar por feriados.
Como en una película de suspenso, el tren que une tres veces por semana Once con Bragado y que tiene parada en Haedo, extendió su circulación hasta el 31 de julio. La decisión fue dada a conocer por Trenes Argentinos a través de sus redes sociales recién a última hora del viernes: hasta ese momento, el que salía de Once ese día a las 18.35 iba a ser el último: no había venta de pasajes para ningún otro servicio. Por lo tanto, muchos pasajeros que iban a viajar a ese destino e intermedias esta semana y querían hacerlo en tren, decidieron recurrir al autotransporte.
La continuidad del servicio a Bragado -uno de los escasos cuatro de larga distancia de Trenes Argentinos- viene acompañado de algo llamativo: la incorporación de una parada en Moreno. Pero que no permitirá ascender allí rumbo al Oeste bonaerense, sino bajar, porque se lo podrá tomar en el tramo Once-Moreno como "servicio diferencial", con un costo de 2.600 pesos. También se lo podrá utilizar entre Once y Haedo, con la misma tarifa, y por supuesto, en sentido contrario.
El nuevo esquema regirá desde este miércoles. Pero no para el servicio descendente, que no circulará hasta el viernes; sí para el ascendente, que circulará miércoles y viernes. Aunque en la misma página web de la empresa se asegura que se anunciarán cambios en la frecuencia por feriados, nunca se los informa, en una muestra más de la extraña política comunicacional de la firma estatal.
En consecuencia, será un extraño el servicio diferencial, ya que circulará solamente tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, siempre que no haya un feriado en la misma. Partirá de Once 18.35, de Haedo 19.21 y llegará a Moreno 19.56, empleando exactamente el mismo tiempo que los trenes que paran en todas. En sentido contrario, saldrá de Moreno 6.29, de Haedo 7.05 y llegará a Once 7.50.
Aparentemente, el criterio de Trenes Argentinos es utilizar sus trenes generales para atender la sección local, y la Línea Sarmiento será pionera: le seguirá la Línea San Martín, en la que desde el 22 de este mes el tren a Junín sumará paradas en Manzanares y Cabred, que se agregan a las ya existentes en José C. Paz y Pilar, en la sección local. Llamativamente, en el tramo entre Pilar y Cabred, con las mismas paradas que el servicio común, empleará menos tiempo que ese.
Por otra parte, se trata de un regreso particular del servicio diferencial a la Línea Sarmiento, que implementó en su momento Trenes de Buenos Aires (TBA), con el recordado Puerto Madero-Castelar y Once-Mercedes, que dejaron de circular por falta de formaciones. En el primer caso, las últimas asignadas, coches motores CAF 593, luego estuvieron en el servicio General Guido-Divisadero de Pinamar, y ahora se las repara para ser transferidos a Tren Patagónico, a cargo del servicio Viedma-San Carlos de Bariloche. En el segundo caso, los coches doble piso remolcados son utilizados para algún servicio interno. Se trató de un servicio llamativo: recorría diariamente 200 kilómetros con pasajeros y otros 200 kilómetros vacío.