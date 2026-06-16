La circulación del tren Once-Bragado se extendió hasta el 31 de julio con una sorpresa

Aparentemente, el criterio de Trenes Argentinos es utilizar sus trenes generales para atender la sección local, y la Línea Sarmiento será pionera: le seguirá la Línea San Martín, en la que desde el 22 de este mes el tren a Junín sumará paradas en Manzanares y Cabred, que se agregan a las ya existentes en José C. Paz y Pilar, en la sección local. Llamativamente, en el tramo entre Pilar y Cabred, con las mismas paradas que el servicio común, empleará menos tiempo que ese.

Por otra parte, se trata de un regreso particular del servicio diferencial a la Línea Sarmiento, que implementó en su momento Trenes de Buenos Aires (TBA), con el recordado Puerto Madero-Castelar y Once-Mercedes, que dejaron de circular por falta de formaciones. En el primer caso, las últimas asignadas, coches motores CAF 593, luego estuvieron en el servicio General Guido-Divisadero de Pinamar, y ahora se las repara para ser transferidos a Tren Patagónico, a cargo del servicio Viedma-San Carlos de Bariloche. En el segundo caso, los coches doble piso remolcados son utilizados para algún servicio interno. Se trató de un servicio llamativo: recorría diariamente 200 kilómetros con pasajeros y otros 200 kilómetros vacío.