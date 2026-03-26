Hizo una falsa denuncia del robo de su auto y terminó detenido

Al recibir los datos, los numerarios secuestraron el vehículo y llevaron a la falsa víctima a la dependencia policial.

Asimismo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial Quilmes dispuso su aprehensión y el comienzo de actuaciones por falsa denuncia de robo automotor, impartiendo además las diligencias de rigor.