Hizo una falsa denuncia del robo de su auto y terminó detenido

La maniobra fue realizada por un joven de 33 años, pero las cámaras de vigilancia revelaron que nunca ocurrió un delito, y que previamente había chocado y abandonado el vehículo.
Un joven de 33 años quiso concretar una maniobra de estafa, ya que luego de chocar su automóvil, lo abandonó y denunció un robo que nunca sucedió en una comisaría de Quilmes, sin embargo, rápidamente, se descubrió su engaño y fue detenido.
Todo comenzó en la intersección de las calles 887 y avenida San Martín, en jurisdicción de la seccional 4ta. de San Francisco Solano, donde uniformados del Comando de Patrullas de Quilmes, que recorría la zona, halló un coche Volkswagen Bora detenido con las luces encendidas y con un alerta activo por robo automotor.
En ese instante, apareció el dueño del rodado, se acercó a los uniformados y les aseguró que fue víctima de un robo momentos antes. Allí, parecía que todo marchaba de acuerdo al plan, sin embargo, la estrategia del automovilista se diluyó cuando desde el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) informaron que el rodado había estado involucrado instantes previos en un siniestro vial.
A partir de la información registrada, encontraron que el propio hombre fue quien conducía el auto al momento de la colisión y que, tras el impacto, estacionó el rodado y huyó corriendo de la escena. Posteriormente, retornó cuando advirtió la presencia de los agentes e intentó sostener su versión.
Al recibir los datos, los numerarios secuestraron el vehículo y llevaron a la falsa víctima a la dependencia policial.
Asimismo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial Quilmes dispuso su aprehensión y el comienzo de actuaciones por falsa denuncia de robo automotor, impartiendo además las diligencias de rigor.
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