Detenido con las manos llevando dos objetos que había robado

Sin embargo, el caso tuvo un giro insólito cuando los integrantes del Comando de Patrullas llevaron al implicado a la Comisaría 9na. y se encontraron con un vecino que esperaba radicar la denuncia por robo.

Al levantar la mirada, la víctima reconoció al instante los objetos que los agentes tenían en su poder y confirmó la sospecha de que los objetos eran robados y que pertenecían a su propiedad. Finalmente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Quilmes tomó intervención en el caso, avaló lo actuado por el personal policial y dispuso la aprehensión formal del joven la carátula de Robo.