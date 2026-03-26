Detenido con las manos llevando dos objetos que había robado

Personal del Comando de Patrullas Quilmes aprehendió a un joven de 22 años que intentó huir cuando fue sorprendido con una rueda y un estereo. Al ser llevado a la Comisaría 9na., fue reconocido por la víctima de la sustracción, que estaba denunciando lo ocurrido.
Con una rueda en la mano y un estéreo en la otra, así fue encontrado por la policía un joven de 22 años que caminaba por la calle tras asaltar a un vecino de Quilmes, a quien se encontró en la seccional cuando éste realizaba la denuncia del asalto que sufrió: no sólo reconoció al culpable, sino que también los objetos que le fueron sustraídos.
La aprehensión se produjo cuando personal del Comando de Patrullas de Quilmes realizaba su recorrido habitual. Al pasar por Avenida La Plata y Paraguay, los agentes notaron que un hombre con actitud sospechosa circulaba a pie mientras cargaba la rueda de un rodado.
En el instante que observó la presencia del patrullero, el atacante intentó escapar de los uniformados, pero rápidamente lo interceptaron.
Al revisarlo, además del elemento rodante, los efectivos le encontraron el estéreo de un vehículo y un caño de gas de aproximadamente 45 centímetros de largo, el cual fue utilizado presumiblemente como barreta o palanca para cometer el ilícito.
Sin embargo, el caso tuvo un giro insólito cuando los integrantes del Comando de Patrullas llevaron al implicado a la Comisaría 9na. y se encontraron con un vecino que esperaba radicar la denuncia por robo.
Al levantar la mirada, la víctima reconoció al instante los objetos que los agentes tenían en su poder y confirmó la sospecha de que los objetos eran robados y que pertenecían a su propiedad. Finalmente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Quilmes tomó intervención en el caso, avaló lo actuado por el personal policial y dispuso la aprehensión formal del joven la carátula de Robo.
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