Últimos detalles para inaugurar el segundo edificio del Instituto de Formación Docente 41

La finalización de esta obra permitirá que el ISFD 41 unifique el dictado de sus nueve carreras. Hasta el momento, parte de los profesorados en Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Lengua, Inglés, Matemática y Filosofía se dictaban provisoriamente en las instalaciones del Colegio Nacional de Adrogué. Con la habilitación de ese segundo bloque, la institución contará con un complejo moderno y sustentable que eliminará la fragmentación horaria y edilicia, beneficiando tanto a los estudiantes del distrito como a los que provienen de la región.