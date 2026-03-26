Últimos detalles para inaugurar el segundo edificio del Instituto de Formación Docente 41

La nueva estructura cuenta con 1.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Construido íntegramente con fondos municipales, el espacio permitirá centralizar el dictado de los nueve profesores que ofrece la institución.
Se encuentran en la etapa final las obras del segundo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 41 de Almirante Brown, según informó la Municipalidad. La construcción, situada en el cruce de las calles Saavedra y Colombres, en el barrio Vattuone, representa la consolidación del campus propio para una institución que, durante décadas, careció de un espacio físico exclusivo para sus actividades pedagógicas.
La Comuna detalló que comenzó en los últimos días con el equipamiento de las instalaciones, sumando mobiliario esencial como bancos, sillas y pizarrones. La inauguración está prevista para las próximas semanas, completando así un proyecto ambicioso que tuvo su primer hito en marzo de 2021 con la apertura del edificio inicial.
El nuevo inmueble posee una superficie total de 1.800 metros cuadrados, con una distribución de 600 metros cuadrados cubiertos por planta (baja, primer y segundo piso). El diseño arquitectónico fue pensado para cubrir las necesidades específicas de la formación docente de grado, incluyendo áreas técnicas y de servicios: diez nuevas aulas de dimensiones estándar; áreas especializadas: tres laboratorios equipados para las carreras de ciencias, un auditorio para eventos académicos y una biblioteca central; y sectores administrativos: dos salas para docentes, oficinas de gestión, núcleos sanitarios en todos los niveles y áreas de servicios generales.
La finalización de esta obra permitirá que el ISFD 41 unifique el dictado de sus nueve carreras. Hasta el momento, parte de los profesorados en Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Lengua, Inglés, Matemática y Filosofía se dictaban provisoriamente en las instalaciones del Colegio Nacional de Adrogué. Con la habilitación de ese segundo bloque, la institución contará con un complejo moderno y sustentable que eliminará la fragmentación horaria y edilicia, beneficiando tanto a los estudiantes del distrito como a los que provienen de la región.
Desde la gestión municipal destacaron que la obra fue financiada íntegramente con recursos propios de la Comuna. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares señaló que esta inversión salda una deuda histórica con una "institución emblemática que durante décadas funcionó sin un espacio propio". El nuevo edificio no solo amplía la capacidad de matrícula, sino que jerarquiza la formación de los futuros profesionales de la educación en Almirante Brown, dotándolos de entornos adecuados para la experimentación en laboratorios y la investigación bibliográfica.
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