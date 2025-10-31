Almirante Brown fue sede del 13° Congreso Nacional de Medicina Familiar

La apertura oficial contó con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y del intendente Mariano Cascallares, quienes destacaron la importancia de fortalecer la atención primaria y el rol de la medicina familiar en el sistema sanitario tanto nacional como provincial y local.

"Estamos muy orgullosos de que Almirante Brown sea sede de este congreso tan relevante, que pone en valor la mirada integral de la salud y el trabajo cotidiano de los equipos en los barrios y centros de atención. Desde nuestro Municipio seguimos acompañando los profesionales que día a día construyen una salud pública más humana y cercana", expresó Cascallares. El Congreso, organizado por la Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG, se desarrolló en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, bajo el lema "Promoviendo el cuidado de la salud en tiempos de sobreinformación".

Del acto de apertura participaron también la presidenta del Congreso y de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, Gabriela Di Groce, y la presidenta de la FAMFyG, Karin Kopitowski. Durante las tres jornadas se abordaron temáticas vinculadas a la salud planetaria, la medicina integrativa y espiritualidad, el cuidado del equipo de salud, la producción científica y el pensamiento crítico.

Además, se analizaron otros tópicos como el impacto de la sobreinformación y la inteligencia artificial en la práctica médica, así como la gestión y la inserción de la medicina familiar y comunitaria en los sistemas de salud. Cabe destacar que el Concejo Deliberante local declaró de Interés Municipal y Sanitario el Congreso, mediante la Ordenanza N° 13.752, en reconocimiento al valor académico y social del encuentro, que promueve el intercambio de experiencias y la actualización permanente de los equipos de salud. También se hicieron presentes el presidente del cuerpo deliberativo, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Salud, Walter Gómez, entre otras autoridades.