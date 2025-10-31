Banfield completa su preparación para el Clásico del Sur

El conjunto de Pedro Troglio tiene la cabeza enfocada en el clásico, por lo tanto espera quedarse con tres puntos fundamentales para seguir con esperanzas de clasificar al Octogonal.

Facundo Tello será el juez principal entre Banfield y Lanús y en el historial con este árbitro el Taladro mantiene números con paridad pero notables: seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Por otra parte, dos grupos de hinchas se encargaron en el club que el cotejo del lunes sea una auténtica fiesta y preparan el recibimiento al equipo para el Clásico. Las agrupaciones "La Fiesta del Lencho" y "Mística Banfield" llevan a efecto la organización de los festejos y según comentaron sus integrantes los fondos para costear las alegorías se recaudaron de la venta de remeras, en colaboración con Tienda Taladro, y una rifa organizada junto a la Subcomisión de Socios.