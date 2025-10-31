Banfield completa su preparación para el Clásico del Sur

Recibirá a Lanús el lunes en el estadio Florencio Sola. Las prácticas volvieron a la normalidad tras resolverse las diferencias económicas.
Banfield continua con su preparación, con la mira en el Clásico del Sur frente a Lanús, que disputará el lunes en el estadio Florencio Sola y esta semana superó las diferencias económicas con la directiva, por lo que el plantel llevó a cabo la normalidad de las prácticas, enfocado al ciento por ciento en el duelo zonal por la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro del partido será Facundo Tello, con el cual el Taladro mantiene un historial parejo e interesante.
El conjunto de Pedro Troglio tiene la cabeza enfocada en el clásico, por lo tanto espera quedarse con tres puntos fundamentales para seguir con esperanzas de clasificar al Octogonal.
Facundo Tello será el juez principal entre Banfield y Lanús y en el historial con este árbitro el Taladro mantiene números con paridad pero notables: seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.
Por otra parte, dos grupos de hinchas se encargaron en el club que el cotejo del lunes sea una auténtica fiesta y preparan el recibimiento al equipo para el Clásico. Las agrupaciones "La Fiesta del Lencho" y "Mística Banfield" llevan a efecto la organización de los festejos y según comentaron sus integrantes los fondos para costear las alegorías se recaudaron de la venta de remeras, en colaboración con Tienda Taladro, y una rifa organizada junto a la Subcomisión de Socios.
