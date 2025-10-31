Encuentro de radios escolares de la región en la Universidad Nacional de Avellaneda

En ese contexto, los jóvenes llevaron a cabo una radio abierta durante dos horas, donde realizaron un programa en conjunto en el que contaron las experiencias de sus emisoras escolares y entrevistaron al rector de la UNDAV, Jorge Calzoni. La jornada fue acompañada por los estudiantes de Trabajo Social Comunitario II que realizaron el cierre de la radio y dialogaron estudiantes secundarios.

Desde la Universidad Nacional de Avellaneda , afirmaron que "el Encuentro de Radios Escolares tuvo como objetivo vincular los Proyectos puestos en marcha desde la Secretaría de Extensión Universitaria junto con las Escuelas en las que ya funcionan dos radios escolares en el territorio". "Ambos proyectos ponen en valor a la radio como dispositivo pedagógico y comunitario que permite trabajar la expresión y el Derecho a la información, fortalece la participación estudiantil y promover la expresión de culturas, realidades y problemáticas sociales que atraviesan a los jóvenes", añadieron.

Asimismo, se enmarcaron en los objetivos de la curricularización de la Extensión universitaria en la UNDAV que a través de Trabajo Social Comunitario, en su nivel II, propone a los participantes la cursada en un Proyecto de Extensión Universitaria a partir de cual construir conocimiento en diálogo con una organización social. De la actividad participaron, además, la directora de la EST UNDAV Ana Laura Ruggiero, los profesores Luca Guillén, Leandro Toti (EST UNDAV) y Mariano Calvi (EES1) junto a las docentes , Lucía Casajús y Virginia Solari, y autoridades de la UNDAV. La jornada fue impulsada por la Secretaria de Extensión Universitaria Liliana Elsegood y coordinada desde la Secretaría por Victoria Silber, Juan Manuel Villar y Horacio Formoso.