Declararon Ciudadano Ilustre a Horacio Milozzi

Milozzi es un hijo dilecto de la ciudad y del club y en 1978 logró el primer y único hito en Primera División para el elenco Decano, al ser figura clave en la consagración del Metropolitano en el Gigante de Arroyito, aquel 29 de octubre inolvidable.

Jamás se fue de la ciudad y se caracterizó por ser un gran líder y con solvencia defensiva, por lo que se convirtió en un emblema del club y un ídolo de la gente. Jugó 294 partidos y marcó 55 goles, récord por el cual es uno de los máximos goleadores históricos del equipo y figura entre los defensores con más tantos en la historia del fútbol doméstico.

Por iniciativa del concejal Lucas Araujo, referente local y mano derecha del diputado electo Diego Santilli, lo cual fue aprobado por el Concejo Deliberante.

El ex jugador está enfocado siempre en ayudar a Quilmes desde donde se lo necesite, desde haber sido Manager del Fútbol hasta ser un simple hincha que siempre acompaña en todas las instancia al conjunto.