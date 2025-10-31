Detuvieron a dos sujetos que robaron un auto en Lanús

Todo comenzó cuando una mujer alertó al 911 que dos individuos armados le habían robado su automóvil Volkswagen Gol Trend color gris, en inmediaciones de Pichincha y Salta. De inmediato, el personal policial inició el seguimiento del vehículo y estableció un operativo cerrojo que finalizó en Maure y Guidi, donde el rodado colisionó. Allí fue aprehendido el conductor a quien se le incautó una réplica de arma de fuego.

Simultáneamente, otro efectivo inició un persecución a pie del acompañante, quien extrajo de entre sus prendas otra réplica de arma con apariencia real. Ante esa acción, el servidor público repelió la agresión efectuando un disparo con su arma reglamentaria, que impactó en el muslo izquierdo del sospechoso, que fue trasladado por el SAME al Hospital Vecinal de Lanús, encontrándose fuera de peligro. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias de rigor, constatando el uso de las falsas pistolas que no eran operativas.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 5 descentralizada Avellaneda–Lanús, que dispuso la aprehensión de los dos imputados, la recuperación del vehículo sustraído y la entrega del armamento reglamentario al agente interviniente, sin formación de causa en su contra.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial, donde fueron indagados por los delitos de robo agravado por el empleo de arma y resistencia a la autoridad, en el marco de las actuaciones iniciadas por el Comando de Patrullas y la Comisaría Segunda de Lanús.