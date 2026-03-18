Almirante Brown y Foxford: un hermanamiento que fortalece los lazos históricos

Autoridades municipales participaron de la recepción oficial de la embajada del país europeo. El encuentro subrayó el vínculo estratégico con el condado de Mayo, tierra natal del prócer naval argentino.
La identidad irlandesa y su profunda conexión con el territorio bonaerense fueron protagonistas durante la recepción oficial con motivo del Día de San Patricio y el Día Nacional de Irlanda. El encuentro, encabezado por el embajador de Irlanda en Argentina, John Gerard McCoy, contó con la participación de representantes del municipio de Almirante Brown, quienes reafirmaron el hermanamiento que une al distrito con la localidad de Foxford.
Este vínculo internacional no es circunstancial, sino que se fundamenta en una raíz histórica compartida: Foxford, situada en el condado de Mayo, es el lugar de nacimiento del Almirante Guillermo Brown. El marino, reconocido como el "Padre de la Patria en el Mar", constituye el puente cultural y diplomático que conecta a ambas comunidades a través del océano Atlántico.
La presencia del intendente interino, Juan José Fabiani, y del presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, en la residencia oficial irlandesa, marcó un nuevo paso en la consolidación de las relaciones bilaterales a nivel municipal. El hermanamiento entre Almirante Brown y el condado de Mayo busca trascender lo protocolar para transformarse en proyectos concretos de cooperación técnica, intercambios culturales y fortalecimiento de la amistad entre los pueblos.
Desde el municipio destacaron que ese orgullo compartido impulsa la construcción de "puentes de cultura", donde la herencia de los inmigrantes irlandeses en la región y la figura del Almirante funcionan como motores de identidad local.
La celebración del Día de San Patricio en la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario propicio para que el embajador McCoy y las autoridades brownianas dialogaran sobre la actualidad de la colectividad y las futuras agendas en común. La diplomacia irlandesa ha mantenido históricamente una relación fluida con el distrito bonaerense que lleva el nombre de su máximo héroe naval, participando activamente en actos conmemorativos y homenajes al prócer.
Esa participación institucional refuerza el posicionamiento de Almirante Brown como un referente en la preservación de la historia naval argentina y su proyección internacional, manteniendo viva la memoria de una de las figuras más trascendentales de la independencia nacional y su origen europeo.
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