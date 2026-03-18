Almirante Brown y Foxford: un hermanamiento que fortalece los lazos históricos

La celebración del Día de San Patricio en la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario propicio para que el embajador McCoy y las autoridades brownianas dialogaran sobre la actualidad de la colectividad y las futuras agendas en común. La diplomacia irlandesa ha mantenido históricamente una relación fluida con el distrito bonaerense que lleva el nombre de su máximo héroe naval, participando activamente en actos conmemorativos y homenajes al prócer.

Esa participación institucional refuerza el posicionamiento de Almirante Brown como un referente en la preservación de la historia naval argentina y su proyección internacional, manteniendo viva la memoria de una de las figuras más trascendentales de la independencia nacional y su origen europeo.