Anuncian obras que realizará el municipio en Villa Fiorito

El intendente Federico Otermín encabezó un encuentro con vecinos y referentes institucionales. Entre los anuncios se encuentran la finalización de un centro de salud, trabajos hidráulicos y la puesta en marcha de un sistema de seguridad con tecnología avanzada.
En el marco de una recorrida por las distintas localidades del distrito, las autoridades municipales de Lomas de Zamora presentaron las "26 novedades" que integran el plan de gestión Gobierno de la Comunidad 2026. La actividad, realizada en el Centro Cultural de Villa Fiorito, contó con la participación del intendente Federico Otermín; la jefa de Gabinete, Sol Tischik; y la secretaria general Aldana Rodríguez, quienes detallaron las obras e iniciativas específicas para la zona. La presentación se centró en la descentralización de la gestión y la participación ciudadana a través de los denominados "Pre Congresos de la Comunidad", espacios de debate donde se originaron varias de las propuestas actuales.
Para Villa Fiorito, las autoridades confirmaron una serie de proyectos clave destinados a mejorar la calidad de vida y los servicios básicos. En materia de salud, se adelantó la etapa final de construcción del Centro Integral de Salud de Villa Urbana. En hidráulica, avances en las obras de desagües pluviales en el barrio El Paredón, junto con la instalación de nuevos sumideros para mitigar anegamientos. En espacios públicos, puesta en valor de la Plaza 1º de Octubre y la creación del Paseo de la Ribera en Comunidad, un proyecto articulado con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires; y la construcción de un nuevo Parque Ambiental en Pilcomayo y la instalación de puntos de reciclaje y refugios.
Uno de los ejes transversales del programa es el nuevo Sistema de Seguridad, que prevé una mayor inversión en recursos tecnológicos. En Fiorito se intensificará la colocación de cámaras de vigilancia, semáforos, reductores de velocidad y luminarias. Asimismo, se presentó el programa "Ojos de la Comunidad", diseñado para fortalecer la prevención del delito mediante la participación vecinal y la alerta temprana.
Otermín también hizo hincapié en la incorporación de la inteligencia artificial a la administración pública (Gobierno de la Comunidad IA) para agilizar trámites y respuestas. En el plano social, se lanzaron las iniciativas Comunidad Educación Lomas y Jóvenes en Comunidad, con foco en la formación y el acompañamiento juvenil; Salud Mental y Animales de la Comunidad, programas de asistencia específicos para el bienestar integral; y Acción Climática, plan de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local.
El intendente destacó la identidad de la ciudad como la "tierra de Diego Armando Maradona" y anunció que el municipio organizará eventos para vivir el próximo "Mundial en Comunidad", buscando reforzar los vínculos vecinales en contextos sociales hostiles. La ronda de presentaciones comenzará en el resto de las localidades de Lomas de Zamora para explicar el alcance de estas 26 políticas públicas en cada territorio.
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