Anuncian obras que realizará el municipio en Villa Fiorito

Para Villa Fiorito, las autoridades confirmaron una serie de proyectos clave destinados a mejorar la calidad de vida y los servicios básicos. En materia de salud, se adelantó la etapa final de construcción del Centro Integral de Salud de Villa Urbana. En hidráulica, avances en las obras de desagües pluviales en el barrio El Paredón, junto con la instalación de nuevos sumideros para mitigar anegamientos. En espacios públicos, puesta en valor de la Plaza 1º de Octubre y la creación del Paseo de la Ribera en Comunidad, un proyecto articulado con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires; y la construcción de un nuevo Parque Ambiental en Pilcomayo y la instalación de puntos de reciclaje y refugios.