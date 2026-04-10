Insólito choque entre dos vehículos oficiales en la Ruta 58

Una unidad de la Fuerza Barrial de Aproximación con base en Mar del Plata y un vehículo del Poder Judicial de Esteban Echeverría colisionaron de frente. El siniestro, ocurrido frente al country Fincas Golf, dejó un saldo de tres heridos.
Las crónicas policiales de la Ruta Provincial 58 sumaron un capítulo que roza lo inverosímil. Lo que en primera instancia parecía un incidente vial de rutina, resultó ser un impacto directo entre dos vehículos pertenecientes a instituciones de seguridad y justicia, en un punto geográfico distante de las bases operativas de sus protagonistas.
El siniestro tuvo lugar el miércoles, aproximadamente a las 7.45, a la altura del barrio privado Fincas Golf. Según confirmaron fuentes oficiales, los protagonistas fueron una camioneta Ford Ranger no identificable del Poder Judicial de Esteban Echeverría y una patrulla de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de la Policía de Buenos Aires con asiento en Mar del Plata.
Lo que resulta asombroso para los investigadores es la confluencia de los involucrados en ese lugar: mientras el móvil judicial se dirigía desde Monte Grande hacia la ciudad de La Plata, la unidad policial marplatense circulaba por la misma traza en sentido contrario, por causas que aún no se precisaron. El impacto fue de tal magnitud que, al arribar personal de la Comisaría Segunda de Guernica, la violencia del choque era evidente en la carrocería de ambas unidades.
A pesar de la espectacularidad del impacto, los tres efectivos involucrados salvaron sus vidas, aunque sufrieron lesiones de diversa consideración que requirieron traslados de urgencia. Se trata del teniente Germán Ezequiel Barrios, de 35 años, numerario de la Comisaría 1ra. de Monte Grande, quien viajaba en el móvil judicial, sufrió una fractura de tobillo izquierdo. El comisario David Andrés Isern, de 45 años, integrante de la división Mar del Plata de la FBA tuvo una fractura en el dedo meñique derecho. Y el oficial Franco Nicolás Laffargue, también de la FBA, resultó ser el más afectado con politraumatismos en el cráneo, tórax y un brazo.
Resulta una ironía del destino que sea el propio Poder Judicial -al cual pertenecía uno de los vehículos- es el que ahora deba investigar el hecho. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de San Vicente, que ha ordenado pericias mecánicas y planimétricas para determinar cómo dos vehículos oficiales, conducidos por personal experimentado, terminaron colisionando en una zona de visibilidad despejada. Por el momento, los tres uniformados permanecen estables y fuera de peligro, mientras que los vehículos permanecen bajo custodia para las pericias de rigor que intentarán echar luz sobre el insólito accidente.
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