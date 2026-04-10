Insólito choque entre dos vehículos oficiales en la Ruta 58

A pesar de la espectacularidad del impacto, los tres efectivos involucrados salvaron sus vidas, aunque sufrieron lesiones de diversa consideración que requirieron traslados de urgencia. Se trata del teniente Germán Ezequiel Barrios, de 35 años, numerario de la Comisaría 1ra. de Monte Grande, quien viajaba en el móvil judicial, sufrió una fractura de tobillo izquierdo. El comisario David Andrés Isern, de 45 años, integrante de la división Mar del Plata de la FBA tuvo una fractura en el dedo meñique derecho. Y el oficial Franco Nicolás Laffargue, también de la FBA, resultó ser el más afectado con politraumatismos en el cráneo, tórax y un brazo.