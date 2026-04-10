Anuncian operativos de salud en Almirante Brown

La Secretaría de Salud local definió dos puntos para el desarrollo de las jornadas durante este mes. El viernes 17 en la plaza Nuestras Malvinas, Hugo Campbell y Francisco Beiró, barrio Parque Roma, en Glew. Y el viernes 24 en el Parque Malvinas, Pasteur y Quebracho, Barrio Lindo, Malvinas Argentinas. Un eje central de esos encuentros será la inmunización. Se confirmó que los vecinos podrán acceder a todas las dosis del Calendario Nacional y a la campaña de vacunación antigripal 2026. Asimismo, el programa mantiene su carácter integral al incluir atención de salud animal, permitiendo que las familias realicen consultas o vacunaciones para sus mascotas en el mismo predio.