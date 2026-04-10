Anuncian operativos de salud en Almirante Brown

El viernes 17 en el barrio Parque Roma, en Glew y el viernes 24 en el Barrio Lindo de Malvinas Argentinas. Ofrecerán pediatría, clínica médica, odontología y enfermería.
Con el objetivo de descentralizar la atención primaria y facilitar el acceso al sistema sanitario público, las autoridades municipales de Almirante Brown anunciaron el cronograma para los próximos días del programa "Tu CAPS en Casa". El dispositivo, que inicia su quinta temporada consecutiva, busca fortalecer la prevención y el control de salud directamente en los barrios. Los operativos comenzarán a partir de las 9 y ofrecerán una amplia cartilla de servicios gratuitos que incluyen pediatría (para niños mayores de 2 años), clínica médica, odontología, consejería en salud sexual y enfermería.
La Secretaría de Salud local definió dos puntos para el desarrollo de las jornadas durante este mes. El viernes 17 en la plaza Nuestras Malvinas, Hugo Campbell y Francisco Beiró, barrio Parque Roma, en Glew. Y el viernes 24 en el Parque Malvinas, Pasteur y Quebracho, Barrio Lindo, Malvinas Argentinas. Un eje central de esos encuentros será la inmunización. Se confirmó que los vecinos podrán acceder a todas las dosis del Calendario Nacional y a la campaña de vacunación antigripal 2026. Asimismo, el programa mantiene su carácter integral al incluir atención de salud animal, permitiendo que las familias realicen consultas o vacunaciones para sus mascotas en el mismo predio.
El diputado provincial Mariano Cascallares destacó la vigencia de esa política pública: "Este dispositivo territorial cumple cinco años acercando servicios de salud a las familias en las localidades y en los barrios de Almirante Brown", señaló, subrayando que la iniciativa permite detectar patologías de forma temprana y completar esquemas de vacunación sin que el vecino deba trasladarse a los centros urbanos. Desde la comuna recordaron que la atención se brinda por orden de llegada y recomendaron a los interesados concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la libreta sanitaria, en caso de poseerla, para registrar las prestaciones recibidas.
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