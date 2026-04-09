Refuerzan la limpieza de las calles de San Isidro

Desde el Municipio, destacaron que este operativo es clave durante el otoño, ya que la acumulación de hojas puede obstruir desagües, afectar la higiene urbana y generar inconvenientes en la circulación.

Además, el municipio recuerda a los vecinos sacar la basura de domingos a viernes, de 18 a 20, ya que eso ayuda a acompañar estas acciones y evitar arrojar restos en la vía pública.