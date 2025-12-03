Operativo contra los abusos sexuales infantiles en la región

Se trata de una nueva intervención por parte de las máximas figuras del área de seguridad a nivel provincial, a pocos meses de un operativo similar, que también fue en simultáneo y con el foco puesto en la reincidencia delictiva por parte de reos dentro de las propias cárceles. Así las cosas, lograron poner tras las rejas a un adulto mayor que estaba realmente comprometido.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Berazategui, en manos del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, e intervinieron agentes del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, que depende de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General. Los investigadores señalaron que el operativo forma parte de una serie de acciones coordinadas para desarticular redes dedicadas a la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Lo cierto es que en Quilmes, sobre la calle Lavalle, la policía detuvo a un hombre de 65 años acusado de distribuir una gran cantidad de pornografía infantil a través de distintas plataformas virtuales en su misma vivienda. Primero requisaron su computadora y celulares y concretaron la detención. Según fuentes de la investigación, el material incautado era “de extrema gravedad” y lo comercializaba en redes con otros proxenetas.

Como si eso fuese poco, uno de los hechos más llamativos ocurrió en la cárcel de Magdalena, donde los uniformados allanaron la celda de un detenido que ya cumplía una condena por abuso sexual. En su poder encontraron un teléfono celular desde el cual continuaba compartiendo el mismo tipo de material ilícito que motivó el resto de los procedimientos.

Es importante resaltar que hubo otros 14 procedimientos en Berazategui y Florencio Varela, en los cuales se incautaron celulares, notebooks y dispositivos que serán estudiados por los peritos informáticos de las fuerzas. Sin embargo, hasta el momento no se informó de la aparición de otros capturados, aunque notificaron e identificaron a varios sospechosos.

Las autoridades judiciales destacaron la magnitud del operativo y señalaron que los resultados permitirán profundizar otras líneas de investigación vinculadas a redes dedicadas a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil en la provincia y en todo el país, inclusive en territorios limítrofes, ya que esta problemática cruza fronteras.