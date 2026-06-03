Apoyo de organizaciones ambientales a Cristina Fernández de Kirchner

Se movilizaron hasta San José 1111, al cumplirse un año de la detención de la ex presidenta.
Bajo la consigna “Ambientalismo Popular con Cristina”, organizaciones ambientales, recuperadores urbanos, trabajadores de la tierra, científicos, universitarios, trabajadores de áreas naturales protegidas y militancia ambiental se movilizó el martes hasta el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, al cumplirse un año de su detención.
La jornada estuvo encabezada por la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar y referente ambiental de La Cámpora. “Cristina siempre defendió la soberanía nacional y los bienes comunes naturales de nuestro pueblo. Defendió nuestra tierra, nuestros glaciares, el agua, el mar argentino, la ciencia nacional y el derecho de las futuras generaciones a vivir en una patria más justa. Por eso el ambientalismo popular también está con Cristina”, destacó Vilar.
Durante la jornada hubo shows y expresiones artísticas de concientización de cuidado de los bienes comunes naturales, muestras de glaciares y bosques nativos.
“No hay justicia ambiental sin soberanía, y no hay soberanía posible si se entrega lo que es de todos”, enfatizó la ministra bonaerense, quien había estado hace unas semanas en San José 1111 junto al PJ de Lomas de Zamora que preside y su esposo, el intendente lomense Federico Otermín.
"El ambientalismo popular se suma así a la expresión de apoyo a quien fue presidenta de la Nación y sigue siendo una referencia política fundamental para millones de argentinas y argentinos. Para el movimiento que defiende los bienes comunes naturales, la justicia ambiental y social, y el derecho a un ambiente sano como parte de un proyecto colectivo, la libertad de Cristina es también una causa de toda la militancia", se señaló desde la organización de la concentración.
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