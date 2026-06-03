Apoyo de organizaciones ambientales a Cristina Fernández de Kirchner

"El ambientalismo popular se suma así a la expresión de apoyo a quien fue presidenta de la Nación y sigue siendo una referencia política fundamental para millones de argentinas y argentinos. Para el movimiento que defiende los bienes comunes naturales, la justicia ambiental y social, y el derecho a un ambiente sano como parte de un proyecto colectivo, la libertad de Cristina es también una causa de toda la militancia", se señaló desde la organización de la concentración.