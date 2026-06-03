El titular de ARBA advirtió que la caída de los impuestos refleja el agravamiento de la crisis económica

Décimo mes consecutivo de caída del IVA

El titular de ARBA remarcó que mayo representó el décimo mes consecutivo de caída de la recaudación del IVA y advirtió que la tendencia no sólo persiste sino que además se profundiza.

“Estamos frente al peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017. La caída del IVA, del Impuesto al Cheque y de los recursos de la seguridad social refleja una crisis que tiene su epicentro en el mercado interno”, señaló.

En ese sentido, consideró que los indicadores tributarios están mostrando las consecuencias de un proceso que combina retracción de la actividad, pérdida de puestos de trabajo registrados, crecimiento de la precarización laboral, aumento de la desocupación y deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Asimismo, Girard expresó su preocupación por la evolución del componente aduanero del IVA, que registró una caída del 18%.

“Este dato confirma el escenario recesivo que atraviesa el mercado interno, pero además enciende señales de alarma porque podría estar reflejando un aumento de la evasión vinculada a las importaciones. Es una situación que requiere atención y control por parte del Estado”, sostuvo.

Finalmente, el director de ARBA aseguró que la evolución de la recaudación constituye uno de los indicadores más precisos para evaluar el desempeño de la economía y reiteró que los números actuales muestran un escenario de creciente debilidad de la actividad productiva y comercial.