Argentina busca el quinto puesto en el Mundial de handball U17

Con el arquero Nehuén Mazzaferri, de Esteban Echeverría, como figura, el elenco nacional despachó a los norteamericanos e irá por la mejor actuación en el clásico sudamericano en el certamen en Marruecos.

La Selección Argentina de handball en la categoría cadetes, con el arquero Nehuén Mazzaferri, de Esteban Echeverría, en el plantel, venció por un contundente 39 a 26 a Estados Unidos en su cuarto partido del torneo que se disputa en Casablanca, Marruecos. Así, el sábado a las 11:15 se medirá con Brasil por la definición del 5º puesto.

El combinado albiceleste tuvo un sólido rendimiento para vencer a su rival norteamericano con autoridad en uno de los cruces que definía los puestos 5 al 8 de la reclasificación.

Los Cadetes llegaban al duelo con el equipo americano tras quedar muy cerca de alcanzar semifinales, instancia definitoria de la cual quedaron relegados por diferencia de gol tras superar a Puerto Rico e Irán y caer con Alemania en el Grupo C.

Nicolás La Delfa, autor de 7 tantos, fue el máximo goleador de un equipo argentino que mostró un rendimiento superlativo en defensa, complementado por un gran trabajo de ambos arqueros, Francisco Pérez -elegido MVP- y Mazzaferri, de SAG Almirante Brown.

Tras un primer tiempo de equilibrio, si bien los Cadetes fueron los que llevaron siempre la ventaja en el tablero -16:12 al descanso-, la Selección rompió el partido con un excelente arranque de segundo tiempo y consolidar una alegría vital que ahora perfila para el clásico continental con Brasil, que a su turno no tuvo inconvenientes para vencer a Túnez.

