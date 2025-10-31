Argentina busca el quinto puesto en el Mundial de handball U17

El combinado albiceleste tuvo un sólido rendimiento para vencer a su rival norteamericano con autoridad en uno de los cruces que definía los puestos 5 al 8 de la reclasificación.

Los Cadetes llegaban al duelo con el equipo americano tras quedar muy cerca de alcanzar semifinales, instancia definitoria de la cual quedaron relegados por diferencia de gol tras superar a Puerto Rico e Irán y caer con Alemania en el Grupo C.

Nicolás La Delfa, autor de 7 tantos, fue el máximo goleador de un equipo argentino que mostró un rendimiento superlativo en defensa, complementado por un gran trabajo de ambos arqueros, Francisco Pérez -elegido MVP- y Mazzaferri, de SAG Almirante Brown.

Tras un primer tiempo de equilibrio, si bien los Cadetes fueron los que llevaron siempre la ventaja en el tablero -16:12 al descanso-, la Selección rompió el partido con un excelente arranque de segundo tiempo y consolidar una alegría vital que ahora perfila para el clásico continental con Brasil, que a su turno no tuvo inconvenientes para vencer a Túnez.