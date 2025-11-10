Provincia

Argentina, con presencia de la región en el Sudamericano U18 de handball

Integrantes de Lanús y Sedalo dirán presente en el torneo que se afrontará en Asunción, con la expectativa de subirse a lo más alto del podio.

El entrenador Gastón González Arias definió las 16 jugadoras convocadas para afrontar el certamen subcontinental de handball U18 que se jugará en Paraguay del 17 al 21 de noviembre, torneo clasificatorio para el Mundial 2026, y que tendrá presencia de exponentes de la región.

El plantel albiceleste tiene plantel confirmado para afrontar una nueva edición de la competencia que pondrá en juego cuatro plazas para la cita ecuménica que se afrontará el año que viene, del 29 de julio al 9 de agosto, en sede a confirmar por la Federación Internacional de Handball.

El conjunto nacional integrará el Grupo B con Guatemala y Venezuela. En tanto, el bloque A está conformado por Brasil, Perú y Costa Rica, mientras que el C tendrá a disposición a Chile, Uruguay y Paraguay. Así la situación, los primeros de cada zona y el mejor segundo avanzarán a semifinales.

Las juveniles debutarán con Venezuela, el próximo martes 18 de noviembre a las 16.30, y luego se medirán con Guatemala, el miércoles 19 de noviembre a las 14.

Lista de 16 jugadoras convocadas para el Sur-Centro Juvenil Femenino: Las arqueras Maia Pecnik (Municipalidad de Vicente López) y Victoria Trebini (Nuestra Señora de Luján); las centrales Melina Cabrera (Nuestra Señora de Luján), Josefina Carrizo (Municipalidad de Maipú) y Coral Vivacqua (Quilmes); las extremos Catalina Podesta (Ferro Carril Oeste), Alma Tojo (Lanús), Lou Genoud (Sedalo) y Alma Gómez Amigo (Ferro Carril Mitre); las laterales Lucía Giménez Bravo (Ferro Carril Oeste), Guadalupe Camacho (Barrio Parque), Renata Pangaro (Sedalo), Antonella Quiroz (Municipalidad de San Miguel) y Emma Bernasconi (Mariano Acosta) y las pivots Casandra Perez (Municipalidad de San Miguel) y Morena Tallarico (Nuestra Señora de Luján)

