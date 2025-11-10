Argentina, con presencia de la región en el Sudamericano U18 de handball

El plantel albiceleste tiene plantel confirmado para afrontar una nueva edición de la competencia que pondrá en juego cuatro plazas para la cita ecuménica que se afrontará el año que viene, del 29 de julio al 9 de agosto, en sede a confirmar por la Federación Internacional de Handball.

El conjunto nacional integrará el Grupo B con Guatemala y Venezuela. En tanto, el bloque A está conformado por Brasil, Perú y Costa Rica, mientras que el C tendrá a disposición a Chile, Uruguay y Paraguay. Así la situación, los primeros de cada zona y el mejor segundo avanzarán a semifinales.

Las juveniles debutarán con Venezuela, el próximo martes 18 de noviembre a las 16.30, y luego se medirán con Guatemala, el miércoles 19 de noviembre a las 14.

Lista de 16 jugadoras convocadas para el Sur-Centro Juvenil Femenino: Las arqueras Maia Pecnik (Municipalidad de Vicente López) y Victoria Trebini (Nuestra Señora de Luján); las centrales Melina Cabrera (Nuestra Señora de Luján), Josefina Carrizo (Municipalidad de Maipú) y Coral Vivacqua (Quilmes); las extremos Catalina Podesta (Ferro Carril Oeste), Alma Tojo (Lanús), Lou Genoud (Sedalo) y Alma Gómez Amigo (Ferro Carril Mitre); las laterales Lucía Giménez Bravo (Ferro Carril Oeste), Guadalupe Camacho (Barrio Parque), Renata Pangaro (Sedalo), Antonella Quiroz (Municipalidad de San Miguel) y Emma Bernasconi (Mariano Acosta) y las pivots Casandra Perez (Municipalidad de San Miguel) y Morena Tallarico (Nuestra Señora de Luján)