Proponen prohibir a los cuidacoches y limpiavidrios en Lanús

Se trata de Ignacio Moroni, concejal por La Libertad Avanza, quien subió un video sobre ese pedido a través de sus redes sociales, en donde se pueden observar cuidacoches en plena jornada y escenas de violencia en torno a la temática.

"Las mafias de los trapitos de Lanús se tiene que terminar", sentenció y comentó que transitar por la zona céntrica del distrito se "convirtió en un infierno desde que los trapitos se adueñaron de las calles". Asimismo, mencionó que "en este último tiempo, aumentaron las denuncias de discusiones, violencia, extorsión y hasta un hecho lamentable".

En el último punto, se refiera a que a fines de septiembre sucedió un trágico hecho, donde falleció de un infarto el comerciante Francisco Baran, luego de discutir con un trapito en Anatole France y Margarita Weild, Lanús Este.

"Todos los días, más lanusenses nos comentan que a la desbordada inseguridad que acecha el distrito, ahora se suma la extorsión y daños a vehículos de dueños que no quieren pagarle a los cuidacoches", amplió. Posteriormente, consideró que "combatir a los trapitos no es sólo un tema de tránsito, es una discusión sobre el derecho a circular y estacionar sin miedo a la extorsión o represalias".

En ese contexto, anticipó que desde su espacio político "vamos a presentar un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad de trapitos en todo nuestro distrito habilitando una línea telefónica para que los vecinos puedan denunciar". El proyecto de ordenanza será presentado en el Concejo Deliberante local para su tratamiento. En 2016, el entonces intendente Néstor Grindetti impulsó también una prohibición.