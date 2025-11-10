Provincia

Milagros Di Santo y Emma Knobl, de Lomas Athletic, confirmadas en la lista de Las Leoncitas para el Mundial Sub-21

Las dos jugadoras de las Conejas buscarán el título en Santiago de Chile, en un equipo que también cuenta con Lucas Vila como ayudante técnico.

Dos jugadoras de Lomas Athletic, Milagros Di Santo y Emma Knobl, han sido incluidas en la lista definitiva de Las Leoncitas Sub-21 que participarán en el Mundial de la categoría, a celebrarse el próximo mes en Santiago de Chile. El entrenador de la Selección Argentina, Juan Martín López, definió a las 18 jugadoras (más dos reservas) que buscarán tomar revancha de la final perdida hace dos años.

Argentina ostenta dos Copas del Mundo Junior: Terrasa 1993 y Santiago 2016. De las dos convocadas provenientes de las "Conejas", la defensora Emma Knobl es quien posee mayor experiencia, ya que ha participado con Las Leonas, el seleccionado mayor dirigido por Fernando Ferrara. No obstante, para el "Gato" López, su presencia es indispensable en el plantel Junior.

Knobl inició su camino en Las Leoncitas, con las que se proclamó campeona del Campeonato Panamericano Juniors en Surrey (Canadá) en 2024, junto a Di Santo. También ganó la Copa Río de la Plata y la Copa América en Uruguay como jugadora reserva.

Por su parte, Milagros Di Santo se consagró campeona en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, y también en el Torneo Cuatro Nacional que se realizó en Rosario. Además de la presencia de las dos jugadoras, el cuerpo técnico que encabeza Juan Martín López cuenta con Lucas Martín Vila como ayudante.

Vila es también el entrenador del plantel de Damas de Lomas Athletic, con el que se coronó campeón del Metropolitano, Copa Buenos Aires y Súper 8 en 2024, repitiendo el último título en 2025, a lo que suma su propio campeonato como jugador de Banco Provincia.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados