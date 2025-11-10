Milagros Di Santo y Emma Knobl, de Lomas Athletic, confirmadas en la lista de Las Leoncitas para el Mundial Sub-21

Argentina ostenta dos Copas del Mundo Junior: Terrasa 1993 y Santiago 2016. De las dos convocadas provenientes de las "Conejas", la defensora Emma Knobl es quien posee mayor experiencia, ya que ha participado con Las Leonas, el seleccionado mayor dirigido por Fernando Ferrara. No obstante, para el "Gato" López, su presencia es indispensable en el plantel Junior.

Knobl inició su camino en Las Leoncitas, con las que se proclamó campeona del Campeonato Panamericano Juniors en Surrey (Canadá) en 2024, junto a Di Santo. También ganó la Copa Río de la Plata y la Copa América en Uruguay como jugadora reserva.

Por su parte, Milagros Di Santo se consagró campeona en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, y también en el Torneo Cuatro Nacional que se realizó en Rosario. Además de la presencia de las dos jugadoras, el cuerpo técnico que encabeza Juan Martín López cuenta con Lucas Martín Vila como ayudante.

Vila es también el entrenador del plantel de Damas de Lomas Athletic, con el que se coronó campeón del Metropolitano, Copa Buenos Aires y Súper 8 en 2024, repitiendo el último título en 2025, a lo que suma su propio campeonato como jugador de Banco Provincia.