Talleres de Remedios de Escalada confirma las desvinculaciones de David Achucarro y Martín Batallini

Achucarro disputó 14 encuentros en la temporada pasada sin registrar goles ni sufrir expulsiones. Por su parte, el atacante Batallini participó en 18 partidos a lo largo de 2025 y logró anotar dos tantos. Con estas dos salidas, Achucarro y Batallini se suman a una lista de bajas previa que incluye a Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano y Franco Pulicastro, quienes ya habían rescindido sus contratos antes de la finalización del certamen de la Primera Nacional.

Para el conjunto albirrojo se trata de un proceso que implicará un diseño completamente nuevo, donde tendrá que balancear entre un equilibrio económico que le permita sanear el esfuerzo hecho en 2024 y 2025, y un plantel que le dé competitividad para poder volver a soñar con la Primera Nacional.