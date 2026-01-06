Arrancó la colonia de verano en Florencio Varela

Al respecto, la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, "A través de la decisión política del intendente, Andrés Watson, brindamos un espacio gratuito con propuestas lúdicas, acuáticas, de esparcimiento a las niñeces del distrito", aseveró la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva.

La funcionaria celebró "la matriculación de más de 400 chicos y chicas tanto en este predio como en el 'Néstor Kirchner' de Don Orione". Además, detalló "la continuidad de las inscripciones en ambas sedes de lunes a viernes de 10 a 15 hs.".

"Traje a mi hijo Félix. Fue la primera vez que lo anoté", contó Lautaro Rodríguez, oriundo de la zona. "Él siempre practicó varias disciplinas atléticas, por lo que estaba muy interesado en todas las actividades que iba a realizar", aseguró.

Asimismo, Alejandra Coca vino desde Zeballos a acompañar a su hija Francesca. "Ella comenzó la semana pasada. Hoy, esperaba emocionada por volver", compartió. "Me quedé conforme con el grupo, la amabilidad de las profesoras, en un lugar súper preparado para recibir a las niñas y los niños", afirmó.

Olivia acudió con "muchas ganas de estar en la pileta y pasarla bien". Su mamá, Rita Gómez, narró: "Ya había participado años anteriores. En cada ocasión, volvía feliz". La vecina residente en La Esmeralda consideró la iniciativa "una posibilidad de tener un momento recreativo, disfrutar las vacaciones libremente".