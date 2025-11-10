Arsenal oficializa otras cinco desvinculaciones y suma 12 bajas en su plantel

El club de Sarandí rescindió de común acuerdo los contratos de Jerónimo Pourtau, Emiliano Purita, Abel Amaya, Andrés Ayala y Gonzalo Roncaniere.
El plantel de Arsenal continúa desarmándose luego de haber concretado su descenso a la Primera B. Tras haber informado siete bajas hace algunos días, el club de Sarandí oficializó este jueves la desvinculación de otros cinco futbolistas, elevando la cifra total a doce. Los jugadores que no seguirán en la institución son el arquero Jerónimo Pourtau, Emiliano Purita, Abel Amaya, Andrés Ayala y Gonzalo Roncaniere.
La entidad comunicó a través de sus redes sociales que la rescisión de los contratos se realizó de común acuerdo con los futbolistas. Es importante destacar que el arquero Pourtau y el capitán Purita fueron los jugadores con mayor continuidad en la temporada, registrando 31 presencias cada uno.
De esta manera, las nuevas bajas se suman a las desvinculaciones previas de Gustavo Méndez, Manuel López, David Sayago, Facundo Brestt, Matías Vera, Axel Batista y Gonzalo Klusener, confirmando una profunda reestructuración en el equipo para afrontar la próxima temporada en la segunda categoría.
comentar