Arsenal oficializa otras cinco desvinculaciones y suma 12 bajas en su plantel

La entidad comunicó a través de sus redes sociales que la rescisión de los contratos se realizó de común acuerdo con los futbolistas. Es importante destacar que el arquero Pourtau y el capitán Purita fueron los jugadores con mayor continuidad en la temporada, registrando 31 presencias cada uno.

De esta manera, las nuevas bajas se suman a las desvinculaciones previas de Gustavo Méndez, Manuel López, David Sayago, Facundo Brestt, Matías Vera, Axel Batista y Gonzalo Klusener, confirmando una profunda reestructuración en el equipo para afrontar la próxima temporada en la segunda categoría.