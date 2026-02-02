Arsenal venció a la Reserva de Argentinos Juniors y ajusta detalles para el debut.

El equipo de Fabián Lisa obtuvo un triunfo por 2 a 0 y una caída por 2 a 1 en una nueva jornada de amistosos en Sarandí. Los delanteros Luca Franco y Alexis Vega fueron los autores de los tantos para el bloque titular.
Arsenal de Sarandí transita la etapa definitiva de su preparación física y futbolística de cara al inicio de la temporada oficial. El sábado por la mañana, el conjunto del Viaducto recibió a la Reserva de Argentinos Juniors para disputar un nuevo ensayo de pretemporada que permitió a Fabián Lisa seguir evaluando el funcionamiento de sus dirigidos. La jornada se dividió en dos encuentros, ofreciendo una carga de minutos importante para la totalidad del plantel. En el primer turno, que constó de dos tiempos de 35 minutos cada uno, el equipo principal de Sarandí demostró solidez y contundencia al imponerse por 2 a 0, gracias a las definiciones de Luca Franco y Alexis Vega.
Para este compromiso inicial, el entrenador alineó una formación que empieza a perfilarse como la base del equipo para el campeonato: Julián Lobelos; Thiago Schiavulli, Lautaro Brienzo, Alexis Payés, Nahuel Frascone; Matías Lucero, Julián Vila, Alexis Vega, Joaquín Ochoa Giménez; Ivo Kestler y Luca Franco.
La victoria en este bloque trajo tranquilidad al cuerpo técnico, que observó una buena sintonía entre los volantes externos y la dupla ofensiva. En el segundo encuentro, Lisa optó por dar rodaje a los futbolistas de recambio y a los juveniles que buscan ganarse un lugar, sufriendo en esta oportunidad una derrota por 2 a 1, donde Kevin Benítez anotó el único tanto para el local.
Para el bloque de cierre, el Arse salió a la cancha con Bruno Pistorino; Mariano Del Col, Lorenzo, Rodrigo Delvalle, Bautista Goncebat; Kevin Benítez, Benjamín Pérsico, Talo Colletta, Luca Duarte; Sosa y Dylan Cabral. A pesar de la caída en el último tramo, el saldo de la mañana fue positivo en cuanto al ritmo de juego y la integración de las nuevas caras, como Del Col y Delvalle, quienes sumaron minutos valiosos en la defensa. Con la mira puesta en el arranque del certamen, Arsenal continuará trabajando en su estadio para pulir los detalles finales y llegar en óptimas condiciones físicas a la primera jornada.
