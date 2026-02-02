Arsenal venció a la Reserva de Argentinos Juniors y ajusta detalles para el debut.

Para este compromiso inicial, el entrenador alineó una formación que empieza a perfilarse como la base del equipo para el campeonato: Julián Lobelos; Thiago Schiavulli, Lautaro Brienzo, Alexis Payés, Nahuel Frascone; Matías Lucero, Julián Vila, Alexis Vega, Joaquín Ochoa Giménez; Ivo Kestler y Luca Franco.

La victoria en este bloque trajo tranquilidad al cuerpo técnico, que observó una buena sintonía entre los volantes externos y la dupla ofensiva. En el segundo encuentro, Lisa optó por dar rodaje a los futbolistas de recambio y a los juveniles que buscan ganarse un lugar, sufriendo en esta oportunidad una derrota por 2 a 1, donde Kevin Benítez anotó el único tanto para el local.

Para el bloque de cierre, el Arse salió a la cancha con Bruno Pistorino; Mariano Del Col, Lorenzo, Rodrigo Delvalle, Bautista Goncebat; Kevin Benítez, Benjamín Pérsico, Talo Colletta, Luca Duarte; Sosa y Dylan Cabral. A pesar de la caída en el último tramo, el saldo de la mañana fue positivo en cuanto al ritmo de juego y la integración de las nuevas caras, como Del Col y Delvalle, quienes sumaron minutos valiosos en la defensa. Con la mira puesta en el arranque del certamen, Arsenal continuará trabajando en su estadio para pulir los detalles finales y llegar en óptimas condiciones físicas a la primera jornada.