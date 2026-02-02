Sumaron 50 camas de internación en el Hospital Central de San Isidro

Las obras incluyen: trabajos completos de pintura y reacondicionamiento de superficies, como solución definitiva a los problemas de humedad en paredes y cielorrasos; la renovación integral de los baños: recambio de bachas, mesadas y grifería, e instalación de barandas de seguridad; y la reparación y adecuación de puertas de acceso a cada ala de internación.

Las mejoras buscan ofrecer un entorno más confortable, funcional, seguro e higiénico tanto para los pacientes internados y sus familias como para el personal de salud que desempeña sus tareas cotidianas.

Paralelamente, se desarrollan otras intervenciones clave en el establecimiento. Se están reparando los cuatro ascensores de pasajeros y los tres montacamillas, incluyendo renovación completa de cabinas en los ascensores de pasajeros y eliminación de tecnologías obsoletas.

Asimismo, avanza la impermeabilización de cubiertas y techos para solucionar filtraciones y proteger la estructura edilicia. También se están haciendo adecuaciones edilicias en los quirófanos para integrar nueva tecnología médica incorporada recientemente (protección radiológica, sistemas eléctricos, conectividad y mejora de iluminación quirúrgica)

En paralelo, se está realizando la reparación integral y puesta en marcha del montacamillas número 1 del Materno Infantil, que incluye instalación de nueva cabina, reparación de motores y recuperación de un ascensor que permanecía fuera de servicio desde hace varios años.

Durante los últimos dos meses de 2025, el Municipio incorporó importante equipamiento en los tres hospitales municipales:

Hospital Central: 50 sillas de ruedas, campímetro, oftalmoscopio binocular indirecto, tomógrafo de coherencia óptica, centrífugas, dermatomo y microscopios para Anatomía Patológica, entre otros

Hospital Ciudad de Boulogne: 4 sillas de ruedas, centrífugas y microscopio para Laboratorio

Hospital Materno Infantil: 6 sillas de ruedas, centrífuga para Hemoterapia y microscopios para Laboratorio

El intendente Ramón Lanús destacó: “Seguimos invirtiendo de manera sostenida en infraestructura y tecnología sanitaria porque queremos que nuestro sistema de Salud vuelva a ser un orgullo. Estas obras y equipamientos nos permiten seguir avanzando hacia una atención más segura, moderna y accesible para todos los vecinos, al tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de nuestros excelentes profesionales de la Salud”.

Las obras y adquisiciones forman parte de una política integral y continua de fortalecimiento de la red de salud pública municipal.