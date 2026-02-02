Aviones españoles sobrevolaron Quilmes y Berazategui

Los habitantes de ambos distritos quedaron maravillados por el paso de dos aeronaves Airbus A400M del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España, que volaron lado a lado en formación procedentes de Uruguay y tuvieron como destino final la base aérea de El Palomar.

Precisamente, las aeronaves, que aterrizaron en la I Brigada Aérea El Palomar, ubicada en el partido de Morón, fueron recibidas por la Fuerza Aérea Argentina junto a la Patrulla Aspa del Ejército del Aire español.

Cabe destacar que la comitiva arribó al territorio nacional acompañado por helicópteros Eurocopter EC 120B Colibrí, transportados junto a los A400M, que también trasladaron a autoridades del Ejército del Aire y del Espacio de España.

Asimismo, se precisó que la llegada de las aeronaves españolas brinda un homenaje el inicio al centenario del vuelo trasatlántico que unió por primera vez a España y Argentina en 1926, a través del hidroavión denominado Plus Ultra. Ese hito estableció un lazo simbólico y aeronáutico entre ambos países, que ahora vuelve a ser recordado con esta gira internacional.

Los aviones que sobrevolaron Quilmes y Berazategui provenían de Uruguay, tras completar exhibiciones aéreas en Montevideo y Río de Janeiro, Brasil. La presencia en territorio argentino representa el cierre de este recorrido conmemorativo, iniciado días atrás para rendir honor a uno de los hitos más importantes de la aviación iberoamericana.

Como parte de las actividades previstas, la Patrulla Aspa realizará una exhibición aérea el próximo miércoles, desde las 10.30, frente al Nuevo Parque Costero Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el público podrá observar de cerca el despliegue de las aeronaves y participar de los actos conmemorativos.