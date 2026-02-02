Avanza la construcción de una bajada de la Autopista en Hudson

Con inversión pública y privada, la nueva infraestructura estará finalizada entre julio y agosto de este año, según informaron desde la Municipalidad.

Durante la recorrida, el jefe comunal consideró que "esta obra es la continuidad de todo el desarrollo del distrito y la conectividad con la zona" al indicar que "nos va a permitir reordenar el tránsito y, sin dudas, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sobre todo de aquellos que viven en Plátanos y Hudson, brindándoles otro acceso a Berazategui".

"Esto es llevado adelante con inversión pública y privada, algo que impulsó y gestionó el doctor Juan José Mussi", expresó Balor. Entre los presentes junto al intendente, estuvo Ezequiel Abolsky, uno de los arquitectos de la empresa privada al frente del proyecto, quien brindó detalles sobre las tareas realizadas en el lugar.

"Esta obra tiene una longitud de alrededor de 800 metros lineales y se está ejecutando en las mejores condiciones técnicas, con pavimento de hormigón de 30 centímetros de espesor, porque el objetivo es que tenga una larga vida útil", resaltó. Asimismo , el especialista agregó: "Creemos que para julio o agosto de este año ya estaríamos finalizando los trabajos".