El Porvenir entra en una etapa de definiciones

El balance futbolístico de los últimos días dejó mucha tela para cortar. Por un lado, el Blanquinegro mostró su mejor versión al imponerse por 1 a 0 frente a Leandro N. Alem en condición de visitante, un resultado que inyectó confianza en el grupo. Sin embargo, en su última presentación, sufrió un traspié inesperado al caer 2 a 1 ante Ezeiza FC, equipo que milita en el Torneo Promocional Amateur.

Las noticias en el mercado de pases traen aire fresco para el hincha del club de la región. En las últimas horas se confirmaron tres regresos de futbolistas que conocen muy bien lo que significa vestir la camiseta de El Porve. Con el objetivo de aportar sentido de pertenencia y experiencia, sellaron su vuelta: Ulises Macías, Kevin Romero y Fabián Agudelo.

Estos tres nombres se sumarán formalmente a la estructura de Fleitas durante esta semana, mientras la dirigencia termina de dar las puntadas finales a otros refuerzos que están al caer. Con la base de 25 jugadores que venía trabajando en la pretemporada y estos refuerzos de viejos conocidos, el equipo de Gerli empieza a completar el rompecabezas para el 2026.