Inician campaña de prevención del dengue en Florencio Varela

Especialistas de la Municipalidad de Florencio Varela comenzaron con la campaña de prevención contra el dengue en el Centro de Atención Primaria de Salud de Las Malvinas.
En el establecimiento ubicado en calle Los Quebrachos, entre El Zorzal y El Cardenal, integrantes del equipo profesional brindaron un taller de concientización sobre la enfermedad a quienes aguardaban por sus consultas.
Al respecto, Lourdes Crespín, trabajadora social, detalló la actualización de requisitos para la vacunación "sin necesidad de registrarse ni haber tenido la afección previamente, destinada a personas de 15 a 59 años, de forma libre y gratuita en cada vacunatorio".
Los lugares designados en el distrito donde recibir la inmunización fueron el Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo -Mainini esquina Uruguay- de 8.30 a 16 y el Centro de Salud Padre Gino -Rubén Darío 1463- de 8 a 17.
Además, la encargada de la charla aclaró "la contraindicación de la dosis durante el embarazo, para gente inmunocomprometida o en tratamiento de quimioterapia".
Por último, recordó los consejos a fin de evitar la propagación del mosquito. "Descacharrizar, descartar los elementos acumuladores de agua para eliminar criaderos y aplicarse repelente", enumeró.
Finalmente, Micaela Brizuela, residente en la zona, calificó como "excelente la nueva información, ya que antes había que inscribirse por correo electrónico y no todos tenían acceso". "Tuve familiares que atravesaron la patología y conocía la importancia de la prevención", aseguró la vecina.
