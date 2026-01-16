Inician campaña de prevención del dengue en Florencio Varela

En el establecimiento ubicado en calle Los Quebrachos, entre El Zorzal y El Cardenal, integrantes del equipo profesional brindaron un taller de concientización sobre la enfermedad a quienes aguardaban por sus consultas.

Al respecto, Lourdes Crespín, trabajadora social, detalló la actualización de requisitos para la vacunación "sin necesidad de registrarse ni haber tenido la afección previamente, destinada a personas de 15 a 59 años, de forma libre y gratuita en cada vacunatorio".

Los lugares designados en el distrito donde recibir la inmunización fueron el Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo -Mainini esquina Uruguay- de 8.30 a 16 y el Centro de Salud Padre Gino -Rubén Darío 1463- de 8 a 17.

Además, la encargada de la charla aclaró "la contraindicación de la dosis durante el embarazo, para gente inmunocomprometida o en tratamiento de quimioterapia".

Por último, recordó los consejos a fin de evitar la propagación del mosquito. "Descacharrizar, descartar los elementos acumuladores de agua para eliminar criaderos y aplicarse repelente", enumeró.

Finalmente, Micaela Brizuela, residente en la zona, calificó como "excelente la nueva información, ya que antes había que inscribirse por correo electrónico y no todos tenían acceso". "Tuve familiares que atravesaron la patología y conocía la importancia de la prevención", aseguró la vecina.