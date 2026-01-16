Perdió el control y se incrustó en un restaurante

El vehículo impactó inicialmente contra una cámara de la empresa Edesur antes de terminar su recorrido frente al restaurante "A la parrilla", causando importantes daños materiales en el mobiliario exterior del comercio y la vidriera.

Al lugar recibieron de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de Bernal, quienes fueron alertados por la colisión vehicular y según los informes preliminares, el coche destruyó por completas las mesas y sillas ubicadas en la acera, donde afortunadamente no había clientes.

Asimismo, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron en el sitio para asegurar el área y evaluar los daños estructurales provocados por el impacto contra la infraestructura eléctrica.

A pesar de la gravedad del siniestro y la zona de alta circulación peatonal, no se registraron heridos, en tanto, la conductora del automóvil, resultó ilesa y se negó a recibir asistencia médica en el lugar.

También se dieron cita cuadrillas de la empresa Edesur que intervinieron la cámara dañada para garantizar que no existan riesgos eléctricos para los transeúntes y vecinos.