Arturo, un perrito rescatado que ahora tiene otra oportunidad de vivir

El aviso a la Delegación Municipal activó un operativo de emergencia por parte de Zoonosis Brown. Al llegar, el equipo no solo constató la gravedad del cuadro de salud del animal, sino que decidió bautizarlo como "Arturo", en referencia a la calle donde fue encontrado y donde su suerte comenzó a cambiar.

Debido a su delicado estado, Arturo fue trasladado de inmediato al Centro de Sanidad Animal de Burzaco. Allí, el veterinario personal debía intervenir quirúrgicamente de urgencia en dos oportunidades para estabilizarlo.

Tras días de internación y una atención médica permanente, el animal logró evolucionar favorablemente. "Hoy Arturo se encuentra estable y cuenta con una nueva oportunidad de vida gracias al compromiso profesional de nuestro equipo", informó desde la Comuna.

Con la etapa más crítica superada, el Municipio ha iniciado una convocatoria para encontrarle una familia definitiva a Arturo. El objetivo es que el canino pueda recibir el cuidado y los afectos necesarios para completar su recuperación emocional y física. Los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

El diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó que este rescate se enmarca en una política sostenida de bienestar animal. "Trabajamos todos los días para cuidar a los animales de nuestra comunidad, garantizando atención veterinaria y promoviendo el respeto", subrayó el jefe comunal.

En paralelo a este caso, el Centro de Salud Animal y Zoonosis continuará brindando servicios esenciales durante el verano:

Castraciones gratuitas: Se realizarán durante enero y febrero en la sede de Martín Fierro 33, esquina Monteverde (Burzaco), de 7:00 a 13:00 h.

Atención veterinaria: Las consultas generales se mantienen de 7:00 a 12:00 h.

Atención a personas mordidas: Disponible de 8:00 a 13:30 h.

Desde Zoonosis Brown informó que los turnos se otorgarán por orden de llegada, con el animal presente. Los perros y gatos pueden ser castrados a partir de los cinco meses de edad y deberán concurrir con 12 horas de ayuno de sólidos y líquidos. Los gatos deberán ser trasladados en bolsas de red y cada animal deberá asistir con una manta. Asimismo, se indicó que las hembras en celo o preñadas también pueden ser castradas.

Para más información, los vecinos pueden llamar al 5034-6200 (internos 647/648).